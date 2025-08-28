El arte de beber en porrón

Una de las ocho tandas del concurso de bebedores artísticos de porrón, el miércoles por la noche en la Peña El Hambre de Calahorra.

Sanda Sainz Jueves, 28 de agosto 2025, 18:08 Comenta Compartir

La noche calagurritana sigue dando mucho de sí tanto en los actos programados por el Ayuntamiento como en los de las peñas. El miércoles la empresa Pirotecnia Zaragozana ofreció un espectáculo piromusical en la prolongación de la Avenida de Valvanera a las 23.00 horas que congregó a numeroso público de todas las edades.

Sanda

En el escenario de la Plaza del Raso actuó la orquesta La Mundial, con buen ambiente de público y un espectáculo en el que mezcló temas actuales de todos los estilos que están de moda, y clásicos del rock, con baile y efectos para todos los públicos.

Principales actos para este viernes 09 30 horas. Quinto encierro y capea con reses de la ganadería Macua.

11 30 horas. Feria de abril en la peña La Moza.

12 00 horas. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos.

12 30 horas. VI Concurso de puzzles de la peña Riojana en la plaza Juan Apiñani.

12 30 horas. 'In vino veritas' de la peña Philips en la calle Grande y degustación de 'zapatilla'.

12 30 horas. Degustación de bacon con pimientos en la peña El Sol.

13 00 horas. Concierto de la Banda de Música de Calahorra en el kiosco del paseo Mercadal.

13 30 horas. Degustación sorpresa en la sede del club taurino.

16 00 horas. XXI Campeonato de parchís de la peña Riojana.

17 15 horas. Bajada a la plaza de toros desde la plaza del Raso.

18 00 horas. Novillada con reses de la ganadería Pincha para los novilleros Alberto Donaire y Pedro Andrés. Al terminar la novillada, el club taurino llevará a cabo una tertulia en el Hotel Ciudad de Calahorra.

18 30 horas. Fiesta infantil de bebedores de porrón en la peña El Hambre.

19 00 horas. Marionetas Birloque Piti-Pitu y Los Toricos con la asociación Actiba en la primera travesía de la calle Paletillas.

23 00 horas. Fuegos artificiales con Pirotecnia Zaragozana en la avenida de Valvanera.

00 00 horas. Concierto de la orquesta Panorama en el aparcamiento del Silo.

La peña La Moza, celebró una cena de hermandad con menú de sidrería y un peculiar concurso de gorros en el que se premiaba al más original. A partir de las 23.30 esta peña preparó una fiesta 'Animal party' con djs moceros hasta las 04.00 en el escenario del hall del Paseo del Mercadal.

Otra propuesta destacada fue el concurso de bebedores artísticos de porrón, un clásico de la peña El Hambre. Tuvo lugar pasadas las 00.00 horas en el patio de su sede y contó con treinta y dos participantes, bebedores y bebedoras que realizaron dos pruebas en tandas de cuatro. En la primera debían beber el zurracapote de esta peña en porrón aguantando la pose y agotándolo si podían, además de evitar mancharse las camisetas blancas que les proporcionaron.

En la segunda tenían que utilizar la imaginación para beberlo. Alguno se tiró por el suelo, otro subió a un compañero en hombros y este le daba el líquido desde las alturas, uno se quitó los pantalones y deportivas mientras bebía. Hubo quienes se agachaban o se lo daban mutuamente, un aspirante se tapó los ojos y dos se cogieron en brazos. El ganador requirió la ayuda de dos cómplices y utilizó una pancarta de vinilo de la peña El Hambre a modo de tobogán por donde caía el zurracapote que tragaba.

Los tres mejores recibieron una botella de vino cada uno de premio y el ganador también un trofeo, después de la concienzuda valoración del jurado en un acto presentado por la reina de las fiestas calagurritanas, que pertenece a El Hambre, Vanesa Pérez Benito. A continuación comenzó una noche del rock.

La peña El Sol programó una gincana nocturna, la Philips una fiesta remember, la Calagurriana una fiesta de la reina con dj Maulas y la Riojana otra con djs Joao, Varez y Posada y una degustación de macarrones con chorizo, a las 03.00 horas.