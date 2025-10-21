Capellán anuncia una inversión de 10,9 millones para la construcción del Centro de Tecnologías del Envase La obra se licitará en breve y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses tras su adjudicación

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado en la mañana de este martes en Calahorra que el proyecto del futuro Centro Nacional de Tecnologías del Envase ya está listo y se licitará próximamente con un presupuesto base de 10,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Así lo ha comunicado durante su visita a las instalaciones del Centide en el polígono de Tejerias de Calahorra.

El futuro complejo ocupará tres parcelas del polígono de El Recuenco adquiridas por la Fundación para la transformación de La Rioja. Tienen más de 12.000 metros cuadrados y se construirán más de 6.000 metros cuadrados.

