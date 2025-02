Calahorra se prepara para vivir tres intensos días de fiestas en marzo

Sanda Sainz Martes, 18 de febrero 2025, 11:23 Comenta Compartir

Las fiestas de marzo en honor a San Emeterio y San Celedonio comenzarán el sábado 1 de marzo con el lanzamiento del chupinazo, a las 12.00 horas. Desde las 10.30, en la fuente del Ayuntamiento, habrá animación musical con Dj Escri. A las 10.45 la comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles Espronceda, Julio Longinos, Bebricio para llegar a la Glorieta de Quintiliano, donde, a las 11.45, los representantes de las peñas colocarán el pañuelo a la estatua de Quintiliano.

Después del cohete desde el balcón del Consistorio, está previsto el desfile hasta la plaza del Raso que tendrá el siguiente orden: Banda Municipal de Música, Batukada Street, las peñas Calagurritana, El Hambre, El Sol, Riojana, Philips, La Moza y el Club Taurino. Al terminar se podrá degustar zurracapote en los cuartos.

El programa ha sido presentado esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento por la concejala de festejos, Raquel Moral; el presidente de la peña Philips, Eduardo Toledo; el del Club Taurino, Miguel García; la vicepresidenta de la Calagurritana, Judith Maturana; el vicepresidente de La Moza, Javier Esparza; la vocal de El Hambre, Isabel Jarauta; y los autores del cartel festivo, Ainhoa Virto y su hijo Fabio Alcalde, que fueron los segundos clasificados en el concurso del cartel de agosto con su propuesta 'Corre que te lo pierdes'.

Chupinazo y eventos musicales

Moral ha destacado en primer lugar el momento del chupinazo y los eventos musicales previstos con tardeos el sábado. Por la noche se llevará a cabo un festival de djs con Sergio Moya a las 23.30, después Ballesteros y, para finalizar, Dj Ritmo, en la carpa del paseo del Mercadal. El domingo 2 actuará en el Mercadal Jubilata-Tri, a las 13.30 horas y en la carpa, a las 00.00, tocará el grupo aragonés Antiaéreo Indie Band con versiones de música indie y continuarán los Casual Dj. Agayta tocará las dianas el domingo 2 y lunes 3 de marzo.

La edil continuó con los eventos taurinos. «Tendremos dos encierros. El sábado a las 17.00 horas y después habrá capea, y el domingo 2 a las 10.00, también con capea», ha explicado y añade que «Ruedo Arte ofrecerá eventos en la plaza de toros, el domingo 2, a las 17.00 horas, un concurso nacional de recortadores con anillas. El día 3, a las 17.00, un espectáculo interactivo de toros en familia con recortes, saltos, quiebros y mucho más. Las entradas constarán 12 euros, de 4 a 12 años 8 euros y los menores de 4 años gratis.

Respecto a la tradicional degustación de calderetes, será el domingo 2 a las 14.00 horas, en la Plaza del Raso. La ración costará 1 euros a modo de donativo. Las peñas han decidido que la recaudación se destine este año al Grupo de Danzas Coletores de Calahorra.

Las marionetas de Maese Villarejo, con su conocido 'Gorgorito' estarán en el pabellón Europa los días 2 y 3 a las 18.00 horas, con acceso gratuito. Los gigantes y cabezudos, además de participar en el chupinazo, saldrán el domingo 2 desde el pabellón Quintiliano y el lunes acudirán a la procesión.

Fuegos artificiales

Otra parte de la programación se dedica a los fuegos artificiales que se lanzarán el sábado a las 23.00 horas en la fuente (Glorieta de Quintiliano), el domingo 2 a las 13.00 habrá mascletá diurna en el mismo lugar y a las 23.00 más pirotecnia. El lunes 3 la traca final cerrará las fiestas a las 22.30.

El teatro abrirá sus puertas en dos ocasiones. El sábado 1, a las 19.30, se pondrá en escena la obra 'Hechos y faltas' interpretada por Ángeles Martín, Jorge Sanz y Gonzalo Hermoso, con entradas entre 14 y 18 euros. Los menores de 30 años tienen un precio especial de 4 euros en el segundo anfiteatro. Coletores y la Escuela Municipal de Danzas, actuarán el domingo 2 a las 19.30 horas, con entrada gratuita (invitaciones numeradas) que podrán recogerse en la taquilla del teatro los jueves de 12.00 a 14.00 y los días que haya función, dos horas antes del inicio.

El programa incluye el partido del CD Calahorra del domingo 2, a las 19.00 horas, contra el Deportivo Aragón. Ese mismo día, a las 9.30 se realizará en el campo de tiro Valfondillo tirada compak sporting.

La edil de festejos comunicó que la procesión del lunes día 3 volverá a bajar por la cuesta de la catedral y el recorrido pasará por la iglesia de San Andrés, algo que no se había podido hacer desde hace tres años por las obras de la citada cuesta. La corporación municipal saldrá desde el Ayuntamiento y acudirá a la parroquia de los Santos Mártires donde comenzará la procesión alas 11.00, por el Raso, San Andrés y la catedral. La misa contará con el Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez'. El Centro de Participación Activa ofrecerá el domingo 2, a las 11.30, chocolate, actuación y baile.

«Habrá desgustaciones, fiestas infantiles, monólogos y todo tipo de eventos que hemos preparado junto con las peñas y las diferentes asociaciones que participan en este programa para que tengamos tres días intensos sin entrar en casa. Invitamos a todo el mundo a venir a Calahorra para disfrutar los días 1, 2 y 3 de marzo de las fiestas patronales en honor a nuestros santos que llevamos preparando desde que terminaron las de agosto', finalizó Raquel Moral.

Oferta «para no aburrirte»

El presidente de la peña Philips, Eduardo Toledo comentó que «practicamente tenemos una oferta para que puedas pasar todo el día en la calle sin tener tiempo para aburrirte. Si no tienes una degustación en una peña, tienes la ronda de la charanga o conciertos, tardeos con djs y otras actividades. Marzo al final es sota, caballo y rey y son tres días en los que hay que disfrutar al máximo2.

Miguel García, del Club Taurino dijo que «en fiestas de marzo hacemos poquita cosa porque no tenemos ni tiempo ni dinero para poder seguir haciendo más cosas. Colaboraremos en los encierros y en los festejos de Ruedo Arte, aparte de dos degustaciones a las 13.30 los días 2 y 3 en nuestra sede. Por primera vez, al igual que ocurrió en agosto, sacaremos charanga en el chupinazo, ya que en marzo no habíamos tenido nunca en el club. Así la reina y los alguacilillos podrán ir con música y no con otras peñas».

Ainhoa y Fabio, autores del cartel festivo describieron su obra. «Queríamos plasmar el hecho de que no paras, estas todo el día corriendo desde el momento emocionante del chupinazo. Se ve el Ayuntamiento, la Matrona, Quintiliano, el toro. Queríamos dotarle de color, movimiento y que representase cosas típicas como nuestras chuletillas y comida típica», comentó Ainhoa que se encargó de realizar los dibujos con acuarelas, todos a mano. Fabio le dio el toque digital con el que todo cobra sentido. Todos los elementos fueron pintados individualmente y después realizaron el montaje. «Para nosotros ver el cartel en los comercios es un orgullo enorme», concluyó Ainhoa.