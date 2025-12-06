LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El musical inclusivo 'Dumbo' cierra hoy la Semana de la Discapacidad de Arnedo

Con entrada gratuita gracias a AMAC, están agotadas en el Teatro Cervantes desde hace días

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:51

Después de compartir los tradicionales campeonatos de mus y parchís, de disfrutar de la exhibición inclusiva de patinaje artístico, de sentarse a la mesa para la comida de hermandad y ante la pantalla para una proyección de cortos, y después de leer el manifiesto en la tarde de este miércoles, la Semana de la Discapacidad 2025 de Arnedo llega esta tarde a su colofón. Un colorido colofón: la representación del teatro musical inclusivo y para toda la familia 'Dumbo' en el Teatro Cervantes.

La Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) quiso que esta rúbrica a su Semana fuera para todo el mundo, para lo que puso entrada gratuita. Con preferencia para socios, están agotadas para la función de esta tarde desde las 19.30 horas.

Texto y dirección de Jesús Sanz-Sebastián con música de Julio Vaquero, esta obra cuenta con actores profesionales con discapacidad y AMAC apunta que está especialmente dirigida a personas ciegas y sordas al estar adaptado al lenguaje de signos. Y muestra un mensaje inclusivo desde un Dumbo que sabe que es distinto y que descubrirá que la diferencia es su mayor virtud.

