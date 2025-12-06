LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La calle Francisco de Quevedo ya luce con su nuevo aspecto. E. P.

Finaliza el asfaltado y mejora de aparcamientos en Francisco de Quevedo de Quevedo

El Ayuntamiento ha invertido 47.795 euros en echar un nuevo pavimento y retirar unos salientes de la acera a la calzada

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:52

La mejora de la calle Francisco de Quevedo, en la UA-4 frente a la zona deportiva, ha finalizado dejando un nuevo asfaltado como pavimento y ganando varias plazas de aparcamiento al retirar varios salientes de la acera a la calzada.

Con una inversión del Ayuntamiento de Arnedo de 47.795 euros y en manos de la empresa riojana Excavaciones Redondo Solozábal, forma parte del proyecto de arreglo de calles emprendido por el grupo de gobierno. La misma actuación ha servido para mejorar el estado del paso de peatones ubicado frente al centro deportivo y termal Fuentelavero.

«Estamos trabajando para continuar en 2026 con un plan ambicioso de asfaltado, en el que priorizaremos calles y caminos con más necesidades», explicó este viernes el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento, José María Ezquerro, en su visita final de trabajos junto a la alcaldesa Rosa Herce.

