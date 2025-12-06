LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Centro Novex avanza la investigación de materiales para la construcción. Novex

El Centro Tecnológico Novex avanza en Arnedo un nuevo material sostenible para la construcción

Forma parte de un proyecto compartido con un laboratorio y una empresa por 1,6 millones de euros y un año de duración

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:51

En una muestra de la ampliación de su labor a otros sectores, más allá del del calzado, el Centro Tecnológico Novex ha desarrollado un nuevo material sostenible para la industria de la construcción a partir de espumas de poliuretano, uno de los materiales con los más investigación.

Este desarrollo forma parte del proyecto Circon, que ejecuta con los laboratorios Ensatec y la empresa Geopannel dentro del Programa de Ciencia e Innovación (CDTI), para definir y elaborar prototipos que «permiten comprobar la viabilidad y eficacia de los nuevos materiales de poliuretano sostenible para su uso en la construcción», según describe Novex en una nota de prensa.

Con un año de duración desde que comenzó el 1 de noviembre de 2024, este proyecto cuenta con un presupuesto de 1.657.893 euros, con subvención de 863.537,07.

