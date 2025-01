El Ayuntamiento pide apoyo al PP para reclamar la financiación a la Ayuda a Domicilio

A una semana de remitir a los alcaldes de los ayuntamientos de toda La Rioja la carta para pedirles que se adhieran a la solicitud al Gobierno de La Rioja de una financiación justa para el servicio de Ayuda a Domicilio, sobre el precio real ... de coste y no sobre el tope de 17,50 euros la hora, el Consistorio de Arnedo ya ha recibido las primeras respuestas positivas.

«Más que se adhieran. Me está gustando que nos dan información y que demuestran que esta petición responde a una necesidad real de toda la Comunidad: por ejemplo, en La Rioja Alta, la Mancomunidad del Tirón ofrece el servicio a un coste de 19,78 euros la hora –explicó ayer la edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento arnedano, Rosa Herce–. Es importante tener una financiación justa porque cada vez son más los usuarios y las horas que se prestan en este servicio. Depende de la voluntad del Gobierno de La Rioja que el incremento del coste no repercuta en los ayuntamientos o en los ciudadanos». Por ello, el Ayuntamiento asume la bandera de reclamar que el Gobierno de La Rioja mantenga la financiación al 70% del coste real, no del tope de 17,50 euros la hora. «No vamos a permitir que el Gobierno de La Rioja haga un recorte», dijo.

La edil de Servicios Sociales extendió la petición de adhesión al Partido Popular de Arnedo. «No pedimos nada nuevo, sino mantener lo que ya estaba. Y debemos negociar con la Comunidad Autónoma, con quien tenemos el convenio –expuso–. Que no dejen la responsabilidad al Gobierno de España algo que es del de La Rioja».