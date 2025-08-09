El Ayuntamiento de Arnedo retoma junto al IRVI la opción de construir vivienda pública en El Sol

La ciudad del calzado lleva lustros sin ver una promoción de vivienda pública. La última, las 102 viviendas que la extinta empresa municipal de suelo ... INAR construyó en el Peri 7, junto al instituto Celso Díaz.

Siendo la vivienda uno de los principales problemas de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Arnedo ha retomado los contactos con empresas constructoras y con el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) para intentar lanzar alguna promoción que dé respuesta a la demanda.

«Chocamos con el mismo problema de siempre: las permutas para construir el Arnedo Arena se comieron todo el suelo público en la ciudad y no hay terreno que podamos ofrecer al IRVI para que impulse una promoción», diagnostica la alcaldesa, Rosa Herce.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento ha vuelto la mirada hacia los terrenos con los que cuenta en la urbanización El Sol, en la salida hacia el Alto Cidacos, la última en la que trabajó, sin resultados, la entidad INAR. Aunque varios promotores privados sí han construido diversas unifamiliares en los últimos años. Los responsables municipales han mantenido conversaciones con dos promotoras para buscar su interés. «Si se desarrolla, podemos adjudicar al IRVI los metros cuadrados que corresponden como aprovechamiento al Ayuntamiento para que pueda construir –explica Herce–. Es lo único que tenemos, pero mientras no vaya adelante no es posible contar con suelo público para vivienda».

La necesidad de una promoción pública regresó al debate municipal en el último pleno de la Corporación, en el que el portavoz popular Jesús Rubio preguntó, al llegar al ecuador de esta legislatura, sobre qué acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento para incentivar que se construya y acometer este problema.

«Tras reunirnos con el IRVI, están estudiando la posibilidad. Nuestro deseo es construir, pero para ello necesitamos al IRVI», respondió la edil de Régimen interior, Nuria San Servando.

«Es un tema que nos preocupa, es una necesidad ante la poca oferta que hay en Arnedo para gente joven y queremos buscar una solución», subraya la alcaldesa.