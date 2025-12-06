LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Medel y Toño Aguirre, junto al concejal de Urbanismo y la alcaldesa en la presentación. E. P.

El número 36 de Graccurris recorre seis instantes históricos de Alfaro

La nueva Revista de Estudios Alfareños viaja de la centuriación romana a una guía turística de 1886

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:29

Comenta

Desde la centuriación con la que los romanos repartieron las parcelas de Graccurris hasta un documento a modo de guía turística de qué encontrar a ... finales del siglo XIX entre Alfaro, Arnedo y Calahorra. Y pasando por la investigación de la primigenia iglesia de San Miguel de Arriba, por los alfareños que participaron en la colonización de América, el papel como mecenas de la familia de los Pérez de Araciel en la construcción de la colegiata de San Miguel o el rastro de Alfaro en el Catastro del Marqués de la Ensenada. Son seis momentos de la historia de la localidad riojabajeña convertidos en seis artículos que recoge el número 36 de la Revista de Estudios Alfareños Graccurris, editada por el Ayuntamiento y ya a la venta por 16 euros en las librerías locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  2. 2

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  3. 3 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  4. 4

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  7. 7 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  8. 8 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  9. 9 El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en Logroño
  10. 10 Conceden la viudedad a una riojana tras computar la convivencia previa con el fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El número 36 de Graccurris recorre seis instantes históricos de Alfaro

El número 36 de Graccurris recorre seis instantes históricos de Alfaro