El número 36 de Graccurris recorre seis instantes históricos de Alfaro

Desde la centuriación con la que los romanos repartieron las parcelas de Graccurris hasta un documento a modo de guía turística de qué encontrar a ... finales del siglo XIX entre Alfaro, Arnedo y Calahorra. Y pasando por la investigación de la primigenia iglesia de San Miguel de Arriba, por los alfareños que participaron en la colonización de América, el papel como mecenas de la familia de los Pérez de Araciel en la construcción de la colegiata de San Miguel o el rastro de Alfaro en el Catastro del Marqués de la Ensenada. Son seis momentos de la historia de la localidad riojabajeña convertidos en seis artículos que recoge el número 36 de la Revista de Estudios Alfareños Graccurris, editada por el Ayuntamiento y ya a la venta por 16 euros en las librerías locales.

«Hay que poner en valor que son 36 números de una revista ya importante para la historia de Alfaro... y esperemos que siga mucho años más. Para ello, animamos a la gente que investigue sobre cualquier temática alfareña. Cualquiera es un articulista en potencia y contará con nuestro asesoramiento y ayuda para seguir sacando a la luz retazos de nuestra amplia Historia», instó a contribuir su director, el arqueólogo Toño Aguirre, al mucho público que acudió en la velada de este jueves a la presentación de este número en el salón de actos del Palacio Abacial.

Ese acto contó con la charla a cargo de Miguel Ángel Medel 'Los Pérez de Araciel: grandes mecenas de la colegiata de San Miguel (siglos XVII y XVIII)', el primer artículo de la revista. En ella, el investigador alfareño ponderó el papel de Álvaro Pérez de Araciel y de sus hijos García y Manuel en encargos como la imagen de San Miguel, la del Cristo atado a la columna o la capilla de San Ildefonso, conocida por su apellido.

La portada de esta edición muestra una de las tumbas halladas en la investigación 'En busca de la primera iglesia de Alfaro, San Miguel de Arriba. Resultados de sondeos arqueológicos', uno de los artículos del volumen de 238 páginas. «Le practicamos la prueba del carbono 14 y señaló que ese individuo era del siglo XVIII, en la fase final de la iglesia», describió Aguirre, uno de los co-autores del artículo.

La presentación valoró el trabajo de otra colaboradora habitual, Charo Cordón, que señala lo referente a Alfaro en el Catastro del Marqués de la Ensenada.