Ceniceros defiende que su candidatura es «joven, valiente y no excluyente»

El candidato a la presidencia del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha defendido hoy su proyecto de "renovación tranquila" en el partido, por medio de una candidatura "joven, valiente y que no excluye a nadie".

Ceniceros ha hecho estas manifestaciones para cerrar un acto público denominado "Toma la palabra", ante medio millar de afiliados del PP entre los que había numerosos alcaldes de toda la comunidad y cargos del Ejecutivo regional.

Antes que él, han tomado la palabra una docena de personas que han reclamado el voto para Ceniceros en las elecciones a presidente del PP que tendrán lugar el próximo 1 de abril, en el Congreso de esta formación política y todas han coincidido en que existe "una norma no escrita" por la que el presidente del Ejecutivo regional debe ser también quien esté al frente de los populares.

Ceniceros, en su intervención, ha afirmado que él ha descubierto, entre quienes le apoyan, a "mucha gente mayor muy joven", mientras "en otros lugares descubro a gente muy mayor, aferrada a la continuidad y a la tutela de un tiempo que ya pasó".

"Vivimos tiempos nuevos, con un escenario político distinto al que estábamos acostumbrados o nos habíamos acostumbrado", ha afirmado Ceniceros, que tiene el objetivo de "sumar, integrar y salvaguardar la unidad" del partido.

Cree que su candidatura representa a un PP riojano "que no es de nadie, sino de todos" y que es "inconformista y capaz de afrontar lo que hay que mejorar, que haberlas, las hay", ha dicho.

Ha hecho un llamamiento a "conjugar todos los tiempos verbales, pasado, presente y futuro" porque "quien quiere ir directamente del pasado al futuro, crea un relato incompleto y puede dar un salto al vacío".

«El PP riojano no nació en 1993»

En esa misma línea ha recalcado que "el pasado del PP riojano no empezó en 1993" año desde que Pedro Sanz ha ocupado la presidencia del mismo "y hemos sido todos leales a él", ha dicho Ceniceros.

Ahora "estamos en el presente y las victorias futuras deben esperar, porque el futuro es un tiempo por llegar aunque algunos lo quieran acercar", ha insistido Ceniceros, que ha reclamado "ir hacia el futuro juntos y contando con muchas mentes, corazones y manos".

Ha admitido que el PP riojano se encuentra "en una encrucijada" y en esa situación "hay que buscar una renovación, pero tranquila, reflexiva y responsable" con "un cambio de estilo y actitudes, con equipos renovados pero sin cambiar lo que funciona bien".

Con esa renovación busca un partido "unido, abierto, transparente y participativo" en el que "se atiendan las propuestas de mejora, y en el que se sepa que La Rioja es de todos sus pueblos".

Para ello, y para "cumplir el programa del PP" ha conminado a los asistentes a participar "libremente" en el congreso del 1 de abril "con un voto de confianza y responsabilidad" y para "preservar el mayor activo que tenemos, que es el Gobierno de la comunidad".

Entre quienes han intervenido antes que él, -presentados por el secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas- el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha afirmado que "toda la expedición de La Rioja al congreso nacional del PP apoyó las palabras de Mariano Rajoy de que no hay que cambiar lo que funciona, pero al día siguiente algunos hablaban de renovar el PP de La Rioja".

La alcaldesa de Autol, , ha asegurado "no entender porqué nos empeñamos (enCatalina Bastida el PP riojano) en hacer lo que no se ha hecho nunca" que es que el partido no lo presida quien está al frente del Gobierno riojano; y la alcaldesa de Jalón de Cameros, Raquel Manzanares, ha apoyado a Ceniceros porque "conoce todos los municipios" y está convencida de que si dirige el PP "dejará a todos tomar la palabra".

Los alcaldes de Cenicero, Pedro María Frías, y Huércanos, Roberto Varona (que preside la Federación de Municipios de La Rioja) han defendido el papel de los pequeños pueblos en el PP riojano "y si durante veinte años hemos sido fieles a una norma no escrita, no sabemos porqué hay que cambiar", ha coincidido.

También han intervenido, entre otros, la exalcaldesa de Nájera, Marta Martínez; la consejera de Salud, María Martín; el miembro de Nuevas Generaciones Íñigo López; el exconcejal de Logroño Pablo Satolaya; y el alcalde de Cihuri, y uno de los fundadores del PP riojano, Nefatlí Isasi.