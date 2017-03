Gamarra: «Nunca he atacado a un compañero y no lo voy a hacer»

Cuca Gamarra había anunciado este jueves su presencia en la entrega de un premio taurino convocada a media tarde en Logroño. Pero no hubo tal. Allí hubiera coincidido con el presidente del Gobierno y candidato a rivalizar con ella por suceder a Pedro Sanz en la presidencia del partido. No fue posible por lo tanto observar cómo se producía ese reencuentro entre los dos aspirantes sólo 24 horas después de las duras palabras que Ceniceros había dirigido el día anterior, durante la presentación de su candidatura. La alcaldesa de Logroño le había respondido previamente, no obstante, mediante declaraciones a distintos medios de comunicación: en un despacho de la Agencia Efe, Gamarra replicó a su rival asegurando que no tiene «ningún tipo de interés en confrontar con nadie». «Si algo es este partido es limpio, neutral y, sobre todo, se caracteriza por el juego limpio», añadió.

En su opinión, «los reproches no deben de ser la manera de afrontar el futuro desde el partido»; al contrario, abogó por «buscar la unidad». «Nunca he atacado a ningún compañero en toda mi trayectoria política y no lo voy a hacer, máxime cuando lo que está en juego es el propio partido», insistió. «Cada afiliado va a tener un voto y podrá participar en el futuro de La Rioja diciendo lo que piensa», concluyó.