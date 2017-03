Gamarra asegura que no quiere confrontación y que el PP «juega limpio»

La candidata a la Presidencia del PP de La Rioja, Concepción Gamarra, ha asegurado hoy que no tiene "ningún tipo de interés en confrontar con nadie" y ha asegurado que "si algo es este partido es limpio, neutral y, sobre todo, se caracteriza por el juego limpio".

Gamarra, alcaldesa de Logroño, ha hecho estas declaraciones a los periodistas en alusión a las realizadas ayer por el otro candidato a presidir a los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros, quien dijo que le hubiera gustado que el presidente actual del PP, Pedro Sanz, hubiera tenido una "neutralidad exquisita" en el proceso congresual.

"El juego limpio es lo que tiene que primar y como se tienen que afrontar las cosas", según Gamarra, quien ha incidido en que "en esta línea es en la que vamos a trabajar", ya que, a través de su candidatura, "he dado un paso al frente y he recibido el cariño y apoyo los de militantes de mi partido".

Para ella, "los reproches no deben de ser la manera de afrontar el futuro desde el partido" y ha destacado que "tenemos que buscar la unidad", ya que "nunca he atacado a ningún compañero en toda mi trayectoria política y no lo voy a hacer, máxime cuando lo que está en juego es el propio partido".

Por ello, ha insistido en que el próximo uno de abril se celebrará el Congreso del PP de La Rioja "más democrático", donde "cada afiliado va a tener un voto y podrá participar en el futuro de La Rioja diciendo lo que piensa".

Ha añadido que su objetivo es "llevar a cabo una renovación dentro del PP de La Rioja con garantías y que nos permita volver a ilusionar a la sociedad riojana con un proyecto de futuro para La Rioja".

Ha indicado que ha adquirido "un compromiso con los militantes del PP de La Rioja", ya que "cada uno de los afiliados somos los que tenemos que decidir el partido que queremos y qué vamos a ofrecer a la sociedad riojana en 2019, año en el que tenemos una nueva convocatoria electoral".

Respecto al "proyecto de futuro" en el que trabaja, ha insistido en que "hay un gran número de personas que están detrás y más que pueden sumarse para ofrecer ilusión a los riojanos en las próximas convocatorias electorales" y, así, "ganar nuevamente en 2019 las elecciones autonómicas y municipales" en La Rioja.