Sanz se va: «Mi etapa política de partido llega hasta aquí»

Pedro Sanz se va. El ex presidente del Gobierno de La Rioja durante 20 años, y hasta ahora presidente del partido en La Rioja, ha anunciado esta mañana que deja el cargo y sus responsabilidades en el partido.

Las miradas entre los periodistas momentos antes de la intervención de Sanz dejaban ver que la rueda de prensa iba a ser clave y que Sanz iba a anunciar algo importante. Todos se olían qué podía ser.

Sanz ha informado de su marcha en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede del PP. Una rueda de prensa en la que se ha dirigido "a los militantes y a los riojanos". No era, ha afirmado "una despedida, sino un momento de análisis de una etapa de la que me siento orgulloso". Sanz se va "satisfecho del trabajo hecho. He dado lo mejor de mi vida".

Han sido, ha recordado, "dos décadas dedicadas al trabajo por el partido y por esta tierra; y nunca me arrepentiré de lo hecho". Echando la vista atrás ("me van a permitir que haga una reflexión retrospectiva, es bueno mirar al pasado para aprender y ver si hay algo útil que se pueda aprovechar") Sanz recuerda que cuando él tomó la presidencia "no éramos nadie como partido. No representábamos nada. No teníamos proyección y fuimos capaces de asumir el gobierno y mantenerlo durante 20 años".

En su despedida, aún sin dar nombres concretos, Sanz ha dejado ver su apoyo por un "relevo generacional" en el partido, recordando el que se produjo cuando él asumió el liderazgo del PP: "A aquellas personas hay que agradecerles su generosidad y su desapego a cualquier cargo mirando el bien del partido y el proyecto de futuro. Entendieron que una generación joven venía, y vieron cuál era el camino a seguir". Palabras que se entienden fácilmente como un apoyo a la candidatura de Cuca Gamarra sobre la de José Ignacio Ceniceros.

"El espejo en el que debemos mirarnos es en aquel relevo generacional. Hoy no hay que pensar en el presente sino en el 2019. Este partido tiene que volver a gobernar con los máximos apoyos. El relevo nos dará estabilidad de cara a afrontar el futuro", ha dicho.

Desde 2015

Respecto a la situación que en los últimos meses se ha desarrollado en el PP riojano, con dos claras cabezas a su frente, ha mirado hacia atrás recordando cuando en 2015 decidió dar un paso a un lado, “y lo hice por el interés de la organización y de la comunidad”. Ha querido también hablar de los cuatro años asumidos por Ceniceros, y ha dicho que “yo estaré hasta el final. A partir de ahí se ha acabado. No aspiro a nada en La Rioja”.

Ha dejado claro en varios momentos en su intervención que el partido ahora “no debe pensar en el presente, sino en el 2019” y se ha referido a un “relevo” que “dará estabilidad de cara a afrontar el futuro”.

Respecto a las divisiones en el PP, ha reconocido que le duelen y ha dicho que se trata más de intereses personales que de partido. “Los relevos hay que hacerlos con generosidad”, ha sentenciado.

En todo momento, Sanz ha dicho que quien salga el 1 de abril debe centrarse en las elecciones del 2019 y no se ha aventurado a hacer un pronóstico sobre quién saldrá elegido ni sobre si habrá una lista unitaria antes del congreso del día 1, "aunque me encantaría", ha aclarado.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ya han presentado sus candidaturas para optar a la Presidencia del PP riojano, ante lo que Sanz ha indicado que su deseo es que hubiera una sola candidatura, pero "no está en mi mano" y ha apelado a la generosidad.