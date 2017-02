Ciudadanos mantendrá el pacto de gobierno mientras no se impute a Sanz

En plena tormenta política por la supuesta intromisión de la Fiscalía General del Estado para evitar la acusación contra el expresidente riojano Pedro Sanz, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, volvió a dejar clara cual es la 'línea roja': «Si el proceso judicial, que está pendiente de un recurso del Ayuntamiento de Villamediana, sigue adelante y hay imputación de Sanz pediremos la ejecución de lo acordado en el pacto de gobierno». «De momento -añadió-, es responsabilidad del PP pedir a su representante que dé un paso a un lado si ha cometido alguna irregularidad con su chalé de Villamediana».

Ubis recordó que es su formación la que ha promovido una proposición de ley para cesar al senador autonómico si pierde la confianza de la Cámara y que, actualmente, se encuentra pendiente de la reactivación tras un informe negativo del Letrado Mayor. «Al margen del proceso judicial, lo que queremos es que se tramite cuanto antes esta ley». Ciudadanos lamentó que «La Rioja sea portada de un medio de comunicación nacional» e insistió en la necesidad de «tomar cartas en el asunto para que a los jueces los elija el poder judicial y a los fiscales, los fiscales».

Tanto el PSOE como Podemos recordaron que Pedro Sanz es senador autonómico gracias a los votos de Ciudadanos y en este sentido el secretario de Organización de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, afirmó que «está muy bien hablar de cómo se eligen los jueces y fiscales, pero la asunción de responsabilidades por parte de Pedro Sanz está en las manos de Ciudadanos». «Como riojanos -añadió-, todos estamos avergonzados de que sea Sanz nuestro representante en el Senado y es Ciudadanos quien puede tomar todas las medidas necesarias». Ocón, que también exigió la «inmediata» dimisión de Sanz, quiso dejar claro que, más allá de las conclusiones del juez para ordenar el archivo del auto judicial anterior que pretendía investigar lo sucedido en Villamediana, lo que «es palmario es que hay pruebas, más que indicios, como reconoció el propio Sanz en sede parlamentaria, de que se cometió un delito».

LAS FRASES Partido Popular «Es imposible que haya instrucciones cuando Pedro Sanz ni siquiera estaba investigado» Diego Ubis Ciudadanos Si hay imputación, pediremos la ejecución del pacto de gobierno» Francisco Ocón PSOE «La asunción de responsabilidades de Sanz está en manos de Ciudadanos» Ana Carmen Sainz Podemos «El chalé es irregular y Sanz, como todos, debería enfrentarse a la Justicia»

Ana Carmen Sainz, diputada de Podemos, insistió en que el senador autonómico, «como todos los ciudadanos, debe enfrentarse a la Justicia y dimitir para afrontar su defensa». «Su chalé es irregular, por lo que debería salir y dar la cara, mientras que el PP debe dejar de protegerle de una vez».

El PP aseguró ayer en una nota de prensa -Pedro Sanz eludió hacer declaración alguna- que «es imposible que se haya dado instrucción de no acusarle porque ni siquiera estaba investigado». «Ni está citado ni personado ni investigado en ninguna causa penal y, por tanto, no tiene conocimiento alguno». Por último, el Partido Riojano (PR+) reclamó que «se aclare por qué se anuló la investigación del chalé de Pedro Sanz y por qué la comisión parlamentaria que también lo investiga no avanza».