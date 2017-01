El Ayuntamiento de Villamediana recurrirá en apelación

La alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, anunciaba anoche que el Ayuntamiento que preside recurrirá en apelación el auto del juez Orga que estima a su vez el recurso de reforma interpuesto por el exalcalde villametrense Tomás Santolaya. «Recurriremos para seguir defendiendo los intereses de los vecinos de Villamediana», dijo anoche la primera edil apenas unas horas después de conocer un fallo que no le causó demasiada sorpresa: «Más que esperarlo estábamos alerta; quiero leerlo y estudiarlo con el equipo jurídico, pero no seré yo quien cuestione el fallo de un juez como tampoco cuestioné el de la juez que instruyó en sentido contrario el auto ahora recurrido». «Me ocupa -dijo la alcaldesa-, que la justicia funcione con objetividad y sea igual para la veintena de investigados y para los 69 que el juez considera que no deben serlo».