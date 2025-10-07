La UR saca sobresaliente en hábitos saludables Los estudiantes de la Universidad de La Rioja han celebrado este martes una jornada basada en la solidaridad, la prevención y el cuidado personal

Juan Marín del Río Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 18:42

La Universidad de La Rioja (UR) se ha sumado este martes al Día de las Universidades Saludables, promovido por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (Reups), con una jornada dedicada a fomentar el bienestar físico y emocional de su comunidad universitaria. El evento, que ha tenido lugar en el Edificio Quintiliano, ha combinado actividades con recursos prácticos para mejorar la salud de estudiantes y profesorado.

Durante la jornada, se han instalado 'stands' informativos, donde profesionales de la salud han presentado algunos consejos sobre hábitos de vida saludables. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha ofrecido cooximetrías y cursos para dejar de fumar, combinados con herramientas innovadoras, como unas gafas de realidad virtual para reducir el estrés y la ansiedad gracias a un relajante viaje surcando los cielos de un mundo de fantasía, dibujando un símil con la sensación del fumador cuando se aleja del tabaquismo.

Además, la Universidad ha reforzado su compromiso con la solidaridad mediante la campaña de donación de sangre y de médula ósea cuyo objetivo es el de alcanzar las 10.000 aportaciones a nivel nacional durante el próximo mes. Según Carlos Sola, director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, «muchos de los donantes habituales comenzaron en esta etapa universitaria. Este es el momento ideal para inculcar la solidaridad y la necesidad de donar sangre de forma periódica». Fernando Martínez Soba, coordinador de Trasplantes de La Rioja, ha subrayado la importancia de «inscribir a nuevos donantes de médula entre 18 y 40 años».

Ya por la tarde, la actividad se ha trasladado a un taller 'on line', 'Cómo transformar tu metabolismo', impartido por Luis Carballo, consultor de bienestar corporativo. La jornada ha demostrado que la salud universitaria va más allá de la alimentación o la actividad física, ya que combina educación, prevención, solidaridad y bienestar emocional.

El desayuno ideal

Afrontar una jornada de clases y estudio requiere energía y equilibrio. La Universidad de La Rioja ha recordadola importancia de comenzar el día con un desayuno completo, ofreciendo piezas de fruta, café o tostadas de tomate.

Así lo ha indicado Sara Sanjuán, dietista-nutricionista de la Consejería de Salud de La Rioja, que ha insistido en que un buen desayuno puede ser sencillo, pero debe ser equilibrado. «Con un café con leche, puede ser entera, no hace falta que sea desnatada –ha aclarado–, una pieza de fruta, un puñado de frutos secos naturales y una tostada integral con aceite y tomate ya tendríamos una opción completa».

Sobre las bebidas azucaradas, ha sido muy clara. «El cacao en polvo tiene un 85% de azúcar. No hay que ser drásticos ni prohibirlo, pero sí entender qué estamos tomando. Se puede consumir puntualmente, pero no como hábito diario». En su lugar, ha recomendado algunas opciones más saludables como infusiones, café o bebidas lácteas sin azúcares añadidos», ha señalado. Durante la mañana, estudiantes como Hannah Woodside, de tercero de Enfermería, ha constatado que «la mayoría de estudiantes sigue prefiriendo el cacao, aunque cada vez se interesan más por alternativas equilibradas.