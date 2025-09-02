El balance final de los incendios: seis gráficos para entender un 2025 fatal

Guillermo Villar Martes, 2 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Cuando la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, dio por finalizada la oleada de incendios, se refirió a ellos como un «trágico episodio de la historia de nuestro país». No ha sido otro verano de incendios en España, sino el peor del siglo, de acuerdo a las predicciones satelitales del EFFIS (Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales) de todos los siniestros de 30 hectáreas o más. Las primeras estimaciones superaban las 400.000 hectáreas, mientras que esta semana ya da cifras algo menores. Aunque la metodología difiere de la Estadística de Incendios Forestales (EGIF), la consolidada a partir del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las dimensiones de estos fuegos han dejado ya un registro fatal en la historia.

Tomando solo los datos del EFFIS, esta huella en las estadísticas deja muy atrás las cantidades anteriores. Los 62 grandes incendios (aquellos con más de 500 ha) son solo dos menos que el año 2022 entero, pero seis de ellos han superado las 20.000 hectáreas. En 2022 y 2021, únicos años de la década con fuegos de tal tamaño, no llegan a tal recuento.

Si ya estas cifras sorprenden a nivel nacional, cuánto más para las regiones con las que se han cebado estos fuegos. En Ourense se han llevado unas 140.000 hectáreas y en León unas 70.000, seguidas de las 47.000 de Zamora y las 38.000 de Cáceres, según los últimos datos en revisión. La superficie quemada de León y Ourense supone, de hecho, más de la mitad arrasada en la última década (y una cuarta parte en Zamora y Cáceres). Solo las tierras zamoranas vivieron un episodio peor en 2022 con los fuegos de la Sierra de la Culebra.

Incendios con nombre propio

A Rúa, Uña, Chandrexa… Han sido tantos los megaincendios de 2025 que son muchos los nombres grabados en la memoria de las zonas a las que afectaron. Estos siniestros han roto por sí solos el techo de las estadísticas, sin necesidad de sumarlos para mostrar el contraste con años anteriores. A la espera de los datos uniformes por el Ministerio, de momento superan los peores siniestros de la EGIF.

Del 8 al 13 de agosto se dieron los fuegos más devastadores. Han hecho de esta franja de tiempo la peor desde que se tienen registros, si tomamos como referencia el conjunto de la superficie arrasada por estos fuegos en su día de origen. Así, la media móvil de las hectáreas semanales a cuatro semanas vista (casi el equivalente a un mes) revela una España mucho más dañada en este agosto que en los anteriores del EFFIS.

De nuevo, se debe tener en cuenta el desfase de las cifras de la EGIF, que en principio sitúa sus peores picos bastante por debajo del récord de 2025. Pero 2025 también se sitúa muy por encima de los máximos de la serie estadística del EFFIS, como 2022, el siguiente año más destacado de estos registros satelitales. Por poner en contexto, el incendio de A Rúa en 2025 equivale a la superficie total calcinada que dio el EFFIS para todo 2024.

