Hay muchos espectáculos de mayores que pueden ser compartidos por niños. Algunos, incluso pueden ser formativos o despertar una afición al arte. Es muy interesante ... la asistencia de estudiantes del conservatorio o academias de música a determinados conciertos. Casi necesario, diría yo. Pero de la asistencia de menores a la de lactantes hay una gran diferencia. Algunos papás modernos, faltos de educación (¿o inteligencia?) deberían entender que no se debe llevar a un bebé a determinados espectáculos porque, lógicamente, se van a comportar como bebés. Lo que son. Y van a incordiar al resto de los espectadores. Si, por lo que sea, esos papás no tienen posibilidad de dejarlos para ir ellos al concierto o al acto, ¡que no vayan!

El resto del público no tiene por qué ser víctima de sus circunstancias. Y, lo mismo podemos aplicar a las personas con problemas médicos catarrales o respiratorios. La tos la padecen lamentablemente los enfermos, pero no tienen que pretender que el resto sean también víctimas de su problema. En el desarrollo de la cultura y la urbanidad, el capítulo primero se llama Educación.

