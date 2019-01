Podemos tumba la reforma de los alquileres del Gobierno 01:21 La convalidación de ocho reales decretos pone hoy a prueba los apoyos del Ejecutivo en el Congreso ANDER AZPIROZ Madrid Martes, 22 enero 2019, 11:59

La convalidación de ocho reales decretos aprobados por el Gobierno pondrá hoy a prueba sus apoyos en el Congreso. Y lo hará, además, apenas unos días antes del comienzo de la tramitación de unos Presupuestos para el año que viene que se mantienen en el aire ante la negativa de las fuerzas independentistas a respaldarlos.

Nada más comenzar la sesión en la Cámara baja el Ejecutivo se ha llevado su primer varapalo. Unidos Podemos ha confirmado que votará en contra de la reforma del alquiler propuesta por el Ejecutivo. Lo hará, ha justificado Irene Montero, porque la iniciativa no recoge los acuerdos que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la negociación para sacar adelante las cuentas generales del Estado. En concreto, la formación morada exige que se ponga un límite al precio de los alquileres, una medida que según algunos juristas podría plantear dudas legales.

El encargado de defender la aprobación ha sido el ministro de Fomento. «Eso solo un primer paso», ha dicho José Luis Ábalos para intentar reconducir una negociación con Unidos Podemos que se ha prolongado hasta hoy mismo. «Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan», ha añadido el número tres del PSOE. No obstante, Ábalos no ha logrado convencer al grupo parlamentario que lidera Pablo Iglesias.

Tampoco respaldará el real decreto Esquerra, con lo que salvo un giro de 180 grados en las posiciones anunciadas el Gobierno tan solo recibirá los apoyos de PNV, PDeCAT, Compromís y Coalición Canaria.

En el resto de decretos que se votarán hoy en el Congreso, y en los que se incluyen el incremento de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, sí parece que el Ejecutivo socialista vaya a reunir, al menos, la mayoría que permitió sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Presupuestos

La jornada parlamentaria amenaza con dejar una sensación agridulce en elGobierno. Podrá sacar adelante la mayor parte de las medidas aprobadas por el método de urgencia en el Consejo de Ministros. Pero, a la vez ,se llevará consigo una llamada de atención de sus socios en el Congreso, sin cuyo apoyo no podrá mantener viva la legislatura.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, se ha mostrado optimista de cara a los Presupuestos. La dirigente del PSOE ha revelado que habla a diario con Esquerra y PDeCAT y ha añadido que, en su opinión, el escenario «empieza a despejarse». «Todo hace indicar que de 0 a 10, hay un 7,7 de probabilidades de sacar los Presupuestos», ha aventurado Lastra.