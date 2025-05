El «desastre» después del cierre nuclear

Doménico Chiappe Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 00:07 Comenta Compartir

En un lugar de la Alcarria, a orillas del río Tajo, se levantó la primera central nuclear de España. Singular en su estructura –sustituida la cúpula de hormigón por una chapa roja–, la planta de Zorita, oficialmente llamada José Cabrera, revitalizó la economía de la zona. Del edificio principal donde se producía la fisión del átomo, dentro de un complejo de una veintena de hectáreas de terreno, solo queda una explanada de grava. Más allá, dos edificios pintados también de rojo, uno para residuos de baja intensidad y otro con lo que queda del equipo que bajaba la temperatura del agua usada antes de verterla de vuelta al caudal natural. Y, visibles desde un paso vecinal, 16 contenedores de «combustibles nucleares», coloreados en verde. Llevan allí siete años. Hasta 2006 funcionó la central que se inauguró en 1968. Después vino el desarme, la espantada de trabajadores cualificados en el sector energético y el miedo. Un temor a la agonía social más que a una fuga de radiación del cementerio de residuos.

Cuando tenía diez años, José Luis Roldán vivía en una finca desde donde veía la construcción de la central y escuchaba sus ruidos. «Soy el que más cerca ha estado siempre», asegura. A una distancia de 250 metros, estuvo 22 años. Su progenitor «dependía de las peonadas, no era propietario de tierras» hasta que empezó la obra. «Hay un libro que pone lo que le habían pagado a mi padre, seis pesetas; y a su burro, ocho», recuerda Roldán, que tiene 70 años.

Mientras pasea por un pueblo cuyo sonido principal es el rumor del agua que emana de sus ocho manantiales, asegura que «no hubo participación pública cuando se creó ni cuando se cerró. La central nuclear trajo riqueza, hubo más gente empadronada y nos daba trabajo. Después del cierre, hubo muchas promesas, pero realmente no se cumplieron. En lo económico no digo que no, pero en lo social nunca llegaron». Un espejo en el que pueden mirarse otros municipios con centrales nucleares de cierre próximo, como Almaraz (Extremadura).

Como a la lluvia en sequía, se espera la llegada de una empresa que genere empleo, como lo hizo la planta atómica. Hay graveras, fotovoltaicas, algo de turismo, pero no han generado suficiente negocio para compensar los puestos perdidos. La población cayó a menos de la mitad de sus años de esplendor. «Nos ha venido un desastre», afirma José Miguel López, alcalde de Almonacid de Zorita, en cuyos términos se levantó la central nuclear y que ahora ronda los 760 habitantes, la mayoría por encima de los 50 años y con 44 niños en el colegio y la guardería. «Pasamos de 1.500 habitantes con puestos de trabajo muy bien remunerados a la mitad hace dos años. No se puede hacer todo ese desarrollo y después quitarlo de golpe para dejarnos otra vez en la edad preindustrial. Si la nuclear hay que quitarla, que la quiten, pero que pongan algo que la sustituya»

Los proyectos de la Alcaldía son variados: una universidad de verano, un parque fluvial en el litoral del río, un desarrollo industrial en un polígono o un hotel cuatro estrellas. «Queremos algo que sea lucrativo para el pueblo, que dé actividad», explica López, que pone fecha al declive, 1995. «Si me preguntan qué quiero, yo digo que otra central nuclear». Los proyectos municipales aún no tienen eco.

Nuevos soles

Desde la altura se observa que la antigua planta atómica se encuentra rodeada por un mar de azules paneles fotovoltaicos, cuya corriente se acopla a las instalaciones construidas para llevar la electricidad que antaño producía la central de Zorita. Este desarrollo de renovables ha repercutido en el censo con una centena de nuevos habitantes en dos años en el municipio de Almonacid. «No han compensado en ninguna zona, y aquí no han puesto ninguna porque son muchos propietarios de finquitas de 2.000 o 5.000 metros cuadrados y prefieren hablar solamente con el dueño de un montón de hectáreas. La cuestión es que han destrozado completamente el paisaje».

La inercia se traduce en el vaciamiento lento del municipio. «La gente tiene que irse a donde hay trabajo», dice Roldán, que tiene tres hijas y ninguna vive en el pueblo. En sus buenos tiempos ocurría lo contrario, los universitarios llegaban y se quedaban, como fue el caso de José María Hidalgo, ingeniero de 66 años que trabajó en la nuclear y después en la desmanteladora Enresa hasta su «prejubilación». «Cuando yo vine aquí a trabajar hace 50 años, podía tardar dos horas desde Madrid (algo más de 90 kilómetros)», rememora. «El día que estaban con una maza rompiendo el panel, yo pensaba que nos lo echarán en cara. Ahora solo vemos como historia a los romanos, pero dentro de 200 años será ésto». La razón y la emoción se entremezclan en el enterramiento del átomo.

