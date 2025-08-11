Los gatos también pasan calor

Diego Marín A. Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 07:24 Comenta Compartir

En cada ola de calor nos acordamos del sofoco que sufren nuestras mascotas. Y a menudo nos acordamos de los perros, porque vemos las peludas razas que pasean y jadean por nuestra ciudad, pero nos olvidamos de los gatos, que normalmente no salen del domicilio y, sin aire acondicionado, la casa se puede convertir en un horno. Los consejos para que los felinos sobrelleven las altas temperaturas lo mejor posible son los mismos que para cualquier otra mascota: intentar mantener fresca la casa, ventilándola a primera y última hora del día, proporcionarle comida húmeda que sea apetecible en verano y agua fresca.

No nos tenemos que asustar si nos encontramos a nuestra mascota tirada por el suelo de nuestro hogar, seguramente ha encontrado el lugar más fresco, donde hay mejor temperatura, el suelo es menos caluroso o existe una corriente de aire. Sí debemos preocuparnos si jadean en exceso, vomitan o tienen una temperatura corporal superior a 40 grados, porque pueden sufrir un golpe de calor, por lo que es necesario llevarlo con urgencia a un veterinario.

Para evitarlo, lo que podemos hacer con el gato, igual que con los perros, es pasearlo a primera y última hora del día. No estamos acostumbrados a hacerlo pero con un arnés y una correa adecuadas, además de las correspondientes vacunas y tratamientos antiparasitarios, un paseo por un entorno natural puede estimular al felino, lo que le ayudará a descansar mejor. «Los gatos soportan mucho mejor el calor que los perros y que nosotros. Son originarios del desierto», explica Victoria León, presidenta de la asociación Colonias Felinas. Claro que la domesticación y haberlos convertido en animales caseros, los ha 'malacostumbrado' a unas temperaturas menos extremas de las que padecerían a la intemperie. Un gato es nuestra mascota y la queremos pero también hay que pensar en ellos con mentalidad animal, no humana. Hay que ser lógicos.

El pelaje les ayuda a soportar tanto el frío como el calor, aunque todo tiene un límite. Lo mejor es limitar la actividad del animal en función de la temperatura, es decir, a más calor, menos actividad, y con menos calor, más actividad.

Celia Alesanco, etóloga felina y autor del libro 'Gatos. Manual de instrucciones', señala que «los gatos son muy especiales a la hora de beber agua, por lo que debemos intentar que esté fresca y limpia para que no la rechacen. Podemos colocar unos hielos para que dure fría más tiempo o colocar fuentes que permitan tener agua corriente, ya que esto les incita a beber».

Otro aspecto importante es el cepillado porque ayudará a los felinos a mantener su termorregulador natural, su pelo, en perfectas condiciones. «El cepillado diario ayudará a eliminar el pelo muerto, facilitando la muda y ayudándolo a aguantar mejor las altas temperaturas, además de evitar las bolas de pelo, les ayudaremos a eliminar su 'traje de invierno'», expone Celia Alesanco.

Hay otro consejos que no están relacionados directamente con el calor pero que pueden acarrear un fatal accidente en verano. No debemos dejar a la mascota dentro de una habitación o un coche porque puede suponer una trampa mortal, un horno del que no poder escapar. Y tampoco debemos dejar solos a los gatos en un espacio en el que haya un ventilador funcionando, de hecho es mejor que gatos y ventiladores sin protección no estén juntos porque los animales puede sentir atracción por estos aparatos, que despierten su instinto cazador y que se produzca un accidente fatal.

Comenta Reporta un error