Y el mejor Rioja... es un blanco

Sábado, 11 de octubre 2025

La cata a ciegas Rioja Masters, organizada anualmente por la publicación británica Drink Business, ha concluido que el mejor vino de Rioja... es un blanco. Un hecho casi insólito, puesto que hasta ya bien entrado el siglo XXI la plantación de uvas blancas estaba prohibida en la DOCa y Rioja, si es conocida en el mundo y especialmente en Reino Unido, es por los tintos de largo envejecimiento

En concreto, ha sido Hinia Reserva 2021, de Bodegas Martínez Lacuesta, que precisamente este año 2025 celebra su 130 aniversario, el vino más destacado por el panel de master of wine que conforma el jurado: «En un día gris, lluvioso y ventoso en Londres —perfecto para catar grandes tintos de Rioja—, el vino que más nos gustó fue un blanco», destaca el jurado. Una anécdota que refleja el «carácter excepcional del premio y la calidad de este vino tan especial y limitado», explica la bodega centenaria de Haro.

El certamen forma parte de la Global Masters Series de Drinks Business, considerada una de las competiciones más exigentes del mundo del vino. En cada edición participan miles de referencias, de las que menos del 10% alcanzan la codiciada distinción Master Medal, reservada a vinos puntuados entre 97 y 100 puntos. El título de Grand Master se concede únicamente al vino mejor valorado en toda la cata, detalla Martínez Lacuesta.

La bodega de Haro es, sin lugar a dudas, la gran triunfadora del certamen de Drink Business, ya que, además del reconocimiento para el blanco Hinia 2021, el tinto Colección Familia Gran Reserva 2012 obtuvo una Medalla de Oro, mientras que el enólogo y director técnico de la bodega, Álvaro Martínez, quinta generación de la familia, ha sido incluido en el prestigioso Master Winemaker 100, que reconoce a los técnicos más destacados a nivel internacional y cuya presentación oficial tendrá lugar en Wine Paris 2025.

HINIA 2021 El vino Es un blanco de la variedad viura. Una edición limitada procedente de viejos viñedos y etiquetado como reserva tras una crianza de 26 meses en barrica. Un blanco de estilo tradicional y de larga crianza.

Precio 48 euros PVP.

La bodega destaca asimismo que «este reconocimiento internacional coincide con el 130 aniversario de la casa» y «refuerza la vigencia de una filosofía que ha acompañado a la bodega desde su fundación: el valor del tiempo, la paciencia y la elaboración de vinos finos clásicos que trascienden las modas».

