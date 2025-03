Maniobras orquestales

Alberto Gil Logroño Lunes, 3 de marzo 2025, 07:26 Comenta Compartir

La crisis actual ha provocado movimientos importantes en el sector bodeguero de Rioja, si bien algunos se conocen pero otros no tanto en la medida que han supuesto entradas en los accionariados a cambio de inyecciones económicas para afrontar la crisis o créditos bancarios. De los más importantes, por volumen y por la importancia de las empresas afectadas, son la liquidación de Marqués de la Concordia (antigua Berberana), tras el concurso de acreedores instado por uno de sus socios acreedores, y el cambio de manos de Campoviejo –además de AGE e Ysios– el mayor comprador de uva de Rioja y mayor comercializador de vinos con la contraetiqueta de la DOCa), que la multinacional francesa Pernod Ricard vendió a Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consorcio de inversores institucionales internacionales y propietario de Accolade Wines.

Hace una semana se conoció también la compra de Manzanos Wines por parte de una firma francesa propiedad del empresario canadiense Michel Boutin. Manzanos Wines, tras la incorporación de la nueva generación a la gestión bodeguera, creció de forma exponencial en Rioja y en España en la última década y media, con la adquisición de marcas y nuevas bodegas –incluso llegó a plantear un centro enoturístico deslumbrante, pero imposible en Haro– y, tras la operación actual de venta, aunque la familia fundadora continúa en la gestión, ha perdido la propiedad mayoritaria de lo que originalmente fue una pequeña bodega familiar con sede en Azagra.

Hace unos meses se conocía también la venta de Valenciso al grupo Iberian, con bodegas en Priorat, Ribera del Duero y Toro y con un proyecto serio detrás que convenció a los casi 200 accionistas minoritarios de la bodega de Ollauri, mientras que hace diez meses Bodegas Luzón (propiedad de las cárnicas El Pozo) se hizo con Bodegas Corral (Navarrete) como resolución a un proceso de concurso de acreedores. También Viñedos el Pacto (de la compañía de vinos Vintae) adquirió en abril del año 2023 la bodega najerina Cuna de Reyes, mientras que una de las bodegas históricas de la región, Riojanas (Cenicero) logró llegar a un acuerdo con sus acreedores bancarios para refinanciar su deuda a más largo plazo. «Hay muchas bodegas en venta, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar cantidades razonables, o justas, por ellas», indica Javier Nájera (Uvicamp). «Hay también mucha oferta de viticultores, de cosecheros, que venden las instalaciones de la bodega de elaboración pero estas operaciones no son fáciles las operaciones porque no hay fondo de comercio». «Lo que sí hemos visto –continúa– es la entrada en los accionariados de gente, especialmente internacional que se de dedica a la exportación. de vinos, varios de ellos americanos, que asumen un porcentaje de participación de la empresa, sin llegar al 51%, y a cambio mejoran la distribución y la comercialización, que es lo que necesitan muchas bodegas».

