¿Te gusta el vino? Pues apunta para el finde San Asensio y San Vicente

Alberto Gil Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

San Asensio y San Vicente acogen este fin de semana dos de los eventos enoturísticos más consolidados de la Comunidad riojana: la XVII edición de la Fiesta del Pisado de la Uva, reconocida en su momento como mejor Experiencia Enoturística de España, y la XIX Edición del Wine Fest que organiza la compañía de vinos Vintae en San Vicente y que atraerá a casi un millar de jóvenes con ganas de pasarlo bien a la localidad sonserrana con el fuego ('Burning Wine') como protagonista de la fiesta.

Por partes, el Pisado de la Uva, antiguo método de elaboración del vino de Rioja casi en desuso en la región durante más de 40 años, volvió a la vida hace 17 años en las calles del Barrio de las Cuevas de San Asensio. La iniciativa llevada a cabo por la familia Lecea surgió en 2009, con la intención de recuperar «una tradición perdida» y de mostrar a las nuevas generaciones «como se elaboraban los vinos de antaño».

Lo que comenzó entre amigos, celebra ya este año la XVII Fiesta del Pisado de la Uva el sábado y domingo. Cada año despierta el interés de más de 3.000 personas. Este evento ha conseguido en esta década numerosos premios como el de Mejor Experiencia Enoturística de España. La actividad se distribuirá cuatro bodegas del siglo XVI de la familia Lecea, en dos jornadas prácticas con entrada libre al pisado de la uva en el lagar, el sábado 4 y prensado manual de la uva en el trujal, el domingo 5 de octubre. Durante estos días los visitantes podrán participar en estas labores de elaboración, además de disfrutar de catas de los diferentes vinos, visitas a los calados del siglo XVI, degustaciones gastronómicas, paseos entre viñedos en 4x4 y pisada de la uva para niños.

Los trabajos han comenzado 15 días antes con la descarga 18.000 kilos de uva tempranillo en el lago de piedra de la bodega. Tras fermentar durante 15 días sin romper (proceso de maceración carbónica), se realizará el pisado artesanal y el prensado manual con el trujal al día siguiente. Con esta elaboración se obtendrán unas 6.500 litros de mayor calidad, que corresponderán a un vino especial 'Corazón de Lago', en el que se ha separado el vino de lágrima del corazón, hecho al que alude la etiqueta del vino.

Burning Wine Fest

En San Vicente el 'fuego' ya está encendido. Mañana viernes arranca la XIX edición del Vintae Wine Fest, el festival más creativo y alocado del panorama enoturístico español, que este año nos transporta a un universo postapocalíptico, psicodélico y festivo bajo el nombre de 'Burning Wine'. Las entradas se agotaron en solo una semana tras convocarse la nueva edición del Wine Fest por redes sociales, y este fin de semana casi un millar de festivaleros llegarán desde todos los rincones del país y también del mundo para vivir una experiencia única en la tierra del vino.

Ampliar

La fiesta comienza el viernes por la tarde, con una ruta de pinchos con vino y música por los bares del pueblo, un concierto en la Plaza Mayor y la primera sesión de DJ para abrir boca. Pero será el sábado 4 cuando San Vicente se transforme por completo en Burning Wine City, una distopía festiva llena de música, fuego, juegos, banquetes y disfraces imposibles. Desde la «bienbebida del chamán supremo» hasta un desfile psicotrópico y un gran espectáculo distópico a medianoche, todo está pensado para romper con lo establecido y brindar por lo inesperado

El domingo 5, el festival se traslada a la terraza de la bodega Hacienda López de Haro, donde tendrá lugar una jornada típica riojana, que este año reunirá a algunas de las estrellas Michelin más destacadas de La Rioja en una comida irrepetible con los chefs de Echaurren, Venta Moncalvillo, Ajonegro, Ikaro y Nublo. Chuletillas al sarmiento, los espectaculares arroces del Fandango Formentera, las tartas de Melt y música en directo pondrán el punto final a un fin de semana que muchos de los veteranos del Vintae Wine Fest definen como «el mejor del año».