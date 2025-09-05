La videovigilancia inteligente que viene

Javier Campos Logroño Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Logroño, dicho está, se sumará en lo que queda de año al denominado 'Gran Hermano' de la seguridad; un primer paquete de 21 cámaras inteligentes ya a licitación con financiación europea dentro del proyecto Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), y cuyo pliego de prescripciones técnicas precisa de qué se trata exactamente más allá de las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Ayuntamiento.

Así, esta fase con la que comenzará todo, integrada en el 'Gemelo Digital' de videovigilancia, plantea, de entrada, hasta cuatro casos de uso para su futura implementación: los que se desarrollarán en el entorno de la biblioteca Rafael Azcona, en el Puente de Piedra y en la pasarela peatonal sobre el río Ebro, en el polígono industrial de Las Cañas y en la Torre de Logroño, ubicada en el 14 de Gran Vía.

Prevención de grafitis Se prevén cuatro cámaras tanto en el edificio como en los alrededores de la biblioteca municipal Rafael Azcona a fin de prevenir la pintada de grafitis. Comportamientos anómalos Se prevén seis cámaras en al menos dos zonas, el Puente de Piedra y la pasarela peatonal, para poder actuar ante comportamientos como peleas o intentos de suicidios. Control de tráfico y vigilancia en polígonos industriales Se prevén al menos 10 cámaras en el polígono industrial Las Cañas dirigidas al control del tráfico y a vigilancia dentro del 'Gemelo Digital de Cámaras Inteligentes'. Vista panorámica Se prevé una cámara piloto para visualizar hasta 360 grados, una vista panorámica desde la Torre de Logroño para detectar fenómenos atmosféricos o humo de incendios. 1 /

El primero de ellos, se centra en los alrededores del antiguo colegio Gonzalo de Berceo, hoy biblioteca municipal, donde se quieren aprovechar las capacidades del 'Gemelo Digital de Cámaras Inteligentes' para la prevención de grafitis tanto en el edificio como en su entorno.

En total, serán al menos cuatro cámaras piloto capaces de, por ejemplo, «detectar en tiempo real cuando se está realizando un grafiti discriminando una potencial acción infractora respecto de otras inocuas» o «automatizar alertas a la Policía Local o a los servicios de limpieza», además de «emitir mensajes disuasorios mediante dispositivos conexos como altavoces o pantallas led».

El segundo, emplazado tanto en el Puente de Piedra como en la pasarela peatonal sobre el Ebro, se centrará en la detección de comportamientos anómalos, «en su sentido más amplio, incluyendo, entre otros, altercados y aglomeraciones, intentos de suicidio, comportamientos erráticos, riñas, tumultos, etc.».

Para ello, se estima que al menos deberán instalarse seis cámara piloto para, entre otras, «establecer una línea virtual en barandillas de puentes y puntos elevados de la ciudad», además de «reconocer peleas, vandalismo, cruce de vías urbanas en puntos de riesgo…», con la posibilidad de «mecanismos de respuesta automatizada a servicios municipales» como Policía Local, Protección Civil o Emergencias.

Ya el tercero, el relativo al control de tráfico y vigilancia en polígonos industriales, se plantea de inicio en Las Cañas, concretamente en la totalidad del mismo. No menos de 10 cámaras piloto para monitorizar el «flujo de vehículos en cada uno de los puntos en los que se instale un equipo de captura en tiempo real», además de «definir listas de matrículas que se puedan incorporar al sistema como base de datos de detección de acceso al municipio», valorando la «capacidad de detectar incidentes de tráfico incluyendo congestión, vehículos parados, conducción en sentido contrario, etc.» y «medidas de reacción y activación de mecanismos de respuesta automatizada».

El cuarto y último caso de uso se centra en una vista panorámica en el edificio de la Torre de Logroño, con una cámara piloto capaz de «visualizar hasta 360 grados mediante el movimiento programado del punto de visión y otro canal adicional de tipo fijo con un ángulo de visión de 170 grados independiente del sistema anterior» para la «detección de fenómenos atmosféricos y humo proveniente de incendios». Se valorará «la incorporación de capacidades de detección de otros eventos y para cada uno de los tipos de eventos se deberá indicar el tanto por ciento esperado de acierto en la detección», además de «automatizar alertas a los gestores municipales», principalmente a la Policía Local en tiempo real.

