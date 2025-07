Solozábal, la inmobiliaria que ha crecido con Logroño

Juan Carlos Berdonces Logroño Martes, 1 de julio 2025, 07:21 Comenta Compartir

José Antonio Solozábal Sáez estudio Económicas en Bilbao y después de un tiempo trabajando con su suegro vendiendo zapatos decidió establecerse por su cuenta en un ámbito que le apasionaba, el sector inmobiliario. «Le interesaba todo lo relacionado con la compraventa de inmuebles, de terrenos... Entonces la información estaba en los bares, los camareros se enteraban de quien quería comprar o vender y nuestro padre les preguntaba a ellos», recuerda con cariño su hijo José Antonio Solozábal Benito, que ahora junto a su hermana Marina dirige esta inmobiliaria pionera en Logroño y fundada hace 60 años.

«En 1965 nuestro padre abrió la primera oficina en Muro de la Mata, para regularizar toda esa información que él iba obteniendo, y en 1970 ya se sacó el título de API (agente de la propiedad inmobiliaria)», añade. Y la segunda generación que está al frente de la empresa ya comienza a preparar el relevo con la tercera saga, representada por Álvaro Pérez Solozábal, hijo de Marina.

Los datos Los inicios José Antonio Solozábal abre la primera oficina de Solozábal en 1965 en Muro de la Mata. Y en 1970 se saca el título de agente de la propiedad inmobiliaria (API).

Época dorada Entre finales de los años 80 y la década de los 90 la empresa tuvo hasta siete agencias y 30 comerciales. Con la crisis de 2008 fue cerrando oficinas y dejando la promoción inmobiliaria.

La actualidad Con sede en Gran Vía 12, Inmobiliaria Solozábal cuenta con nueve comerciales y cuatro personas en administración. Factura alrededor de 1,2 millones de euros al año en servicios inmobiliarios relaciones con viviendas, oficinas, naves industriales...

Inmobiliaria Solozábal ha visto desde primera línea el crecimiento y la expansión de Logroño en estas seis últimas décadas hasta convertirse en una ciudad «muy amable para vivir. La cercanía y la proximidad son dos de sus grandes atributos», destaca el responsable de la compañía, que también incide en «los amplios espacios verdes y un urbanismo igualmente amable». Hay algunos hitos en este tiempo que, a su juicio, no pueden pasar desapercibidos. Uno de ellos es el desarrollo del plan parcial de San Adrián hace treinta años, «que confirmó el crecimiento de la ciudad hacia el sur. Al principio la gente era reacia porque esa zona le parecía el extrarradio, pero esa mentalidad ha cambiado». Hasta el punto de que «ahora La Guindalera, La Cava o Fardachón son zonas muy habitadas y no tan alejadas del centro». En cambio, el denominado 'salto del Ebro' hacia El Campillo «sí que le cuesta más a la gente».

José Antonio Solozábal confía también en el desarrollo del sector Ramblasque, aunque «ya vamos tarde. Esto tenía que haber llegado hace 15 o 20 años». Y calcula que habrá que esperar otra década para ver a los primeros vecinos entrando a vivir en los edificios que se construyan en la prolongación de avenida de la Sierra. «Falta planificación», dice el agente inmobiliario, que alza la voz por este hándicap «que nos está condicionando». Como dice el refrán, 'de aquellos polvos, estos lodos' en alusión a la «escasez de vivienda. ¿Por qué no hay pisos ahora? Porque no ha habido una previsión de tener suelo preparado para construir». Más allá de que ahora la población extranjera haya crecido, «pero si reclamamos mano de obra, esa gente tiene que venir aquí a vivir», puntualiza. O de que si las zonas rurales pierden servicios –bancos, comercios, centros médicos o escolares...– «sus habitantes se mudan a las ciudades».

Echa de menos, en este sentido, una figura en Logroño como la de quien fue director general de Urbanismo, Javier Martínez Laorden. «Tenía el desarrollo de la ciudad en la cabeza. Mi padre hablaba mucho con él y me decía que pensaba en el Logroño de las próximas décadas», apunta. El desarrollo de planes especiales de reforma interior (PERIs) como los de avenida de Burgos «pueden aportar soluciones puntuales –para habilitar suelo para construir viviendas–, pero lo que se necesita es un nuevo Plan General Municipal. Llevamos veinte años de retraso».

Esta «falta de planificación» que Solozábal achaca a los diferentes gobernantes tiene repercusión en la escasez de vivienda pero también en el desarrollo industrial. «Tenemos dos millones de metros cuadrados en el polígono de Las Cañas pero prácticamente vacíos porque no hay industria. Tendrían que cambiar los usos y permitir otras actividades comerciales, tecnológicas... Pero volvemos a lo de antes. Falta un Plan General», incide.

La vivienda es «la principal preocupación de los españoles», recuerda, «pero no se aborda como tal. No hay incentivos para el alquiler. ¿Si un joven se quiere emancipar y no puede comprar piso, porque la situación económica es delicada, qué hace?». Y a esto se le añade una ley que «no genera seguridad al propietario. El 80% de los clientes que vienen a alquilar no pasan el filtro de impagos». Los precios, además, «siguen disparados. En poco más de un año el alquiler ha pasado de 500 euros a casi 700».

