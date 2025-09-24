LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El 'Viva San Mateo' más internacional

El 'Viva San Mateo' más internacional

Franceses, estadounidenses, dominicanas, irlandeses... Visitantes de numerosos puntos del globo terráqueo desean desde Logroño unas felices fiestas a todos los riojanos y turistas

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:05

Durante estas fiestas de San Mateo, Logroño se ha convertido en punto de destino de ciudadanos de numerosos puntos del globo terráqueo. Diario LA RIOJA ha charlado con algunos de ellos y ha ido desgranando sus historias en la sección 'De fuera' por la que han pasado desde franceses hasta irlandeses, pasando por canadienses o rumanos, además de todos los que aún quedan por aparecer en las jornadas que restan hasta que las celebraciones lleguen a su fin.

Algunos han llegado a las fiestas por casualidad. Otros porque su familia reside aquí y han venido a visitar a sus seres queridos. Algunos, simplemente, son amantes del vino y encuentran en Logroño el lugar idóneo para disfrutar de su bebida favorita. Y, en muchos casos, son personas que descubrieron las fiestas años atrás y les gustaron tanto que han decidido repetir.

Historias hay muchas. Cada una diferente y cada una especial, pero a todos les une algo. Las ganas con las que han afrontado estos sanmateos y su deseo de que todo el mundo lo pase lo mejor posible durante estos días. Y así lo han plasmado en un vídeo: el 'Viva San Mateo' más internacional.

