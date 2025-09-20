Patrulla internacional en San Mateo Agentes de Francia, Italia y Portugal refuerzan la labor de la Policía Nacional de La Rioja durante las fiestas con el fin de atender a los turistas en su propio idioma y prevenir hurtos

Diego Marín A. Logroño Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de España, Francia, Italia y Portugal patrullarán por Logroño durante las fiestas de San Mateo hasta el 25 de septiembre. Incluso estaba prevista la participación de Alemania, aunque finalmente no se ha unido. El aumento de visitantes en la capital riojana activa el 'Proyecto Comisarías Europeas', que consiste, sobre todo, en realizar servicios conjuntos de prevención de la seguridad ciudadana y atender las demandas de los ciudadanos en su propio idioma.

El chupinazo de hoy, el momento álgido de las fiestas, es clave para prevenir robos de carteras y teléfonos móviles. Todos los agentes cuentan con el uniforme oficial de su cuerpo policial y sus propias armas, ya que están autorizados para intervenir en el caso de que fuera necesario. «Además de intercambiar información y experiencias, tratamos de acercarnos al turista para darle consejos de seguridad», declara Eduardo Villar, portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional de La Rioja, quien señala el chupinazo de San Mateo como el día de mayor incidencia de hurtos del año en Logroño. «Todo lo que hagamos para prevenir robos en la ciudadanía es poco, así que es importante hacer llegar información en diferentes idiomas», añade Eduardo Villar.

El motivo por el cual vienen policías franceses, italianos y portugueses es porque el mayor porcentaje de turistas en estas fechas son de estas mismas nacionalidades, si bien también cuenta que son los países que se han adherido a este proyecto internacional y se espera que sean más en el futuro. Los problemas son semejantes a un lado y otro de los Pirineos y el Mediterráneo. «En la Unión Europea tenemos unos valores comunes y unas leyes muy parecidas, aunque el trabajo es muy diferente», expone Villar. Por ejemplo, la Polizia di Stato de Italia tiene la competencia en tráfico, que en España ostenta Guardia Civil, y en Francia, debido al gran número de manifestaciones, los agentes portan chaleco antibalas, cámara de grabación y hasta granadas de gas lacrimógeno.

Ampliar Los diferentes agentes hablan en la plaza del Mecado. Juan Marín

Marc Ruiz, agente de policía en Lyon (Francia), ya ha participado anteriormente en este mismo programa, pero en Gandía y Marbella. «Este proyecto sirve para que los extranjeros se sientan como en casa. Nos han dicho que habrá mucha gente y estamos aquí para ayudar. Cuando hay mucha gente en todas las ciudades es igual, se producen robos y peleas», explicó Marc Ruiz.

Daniel Messina es policía en Monza (Italia) y espera contribuir a la seguridad de Logroño. «Lo más importante será estar cerca de la población y cuidar a los turistas, yo espero echar una mano a los turistas italianos, y a los españoles si hace falta», cuenta Daniel Messina. Miguel Almeida y Joao Pinto son agentes de policía en Viseu (Portugal) y participan por primera vez en este proyecto. «Los ciudadanos que estén en Logroño pueden ser portugueses y viene bien que puedan tener a policía portuguesa cerca», opina Miguel Almeida, para quien es positivo comprobar cómo trabajan sus compañeros españoles.

«Para nosotros es importante aprender. En Portugal no hay fiestas tan grandes como las de San Fermín en Pamplona o San Mateo en Logroño y esto va a ser diferente para nosotros», señala Almeida. Y aunque los agentes foráneos llegaron a La Rioja el jueves ya han podido atender a unos turistas portugueses. «Nos vieron y vinieron a hablar con nosotros, a ver qué hacíamos aquí. Ellos venían del aeropuerto y les explicamos que estábamos en un intercambio», relata Almeida.

