El pañuelo de San Mateo, también para los bebés Casi 400 niños y niñas nacidos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 reciben la prenda festiva en una iniciativa de la Peña Aster

Juan Carlos Berdonces Logroño Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

Los bebés han tomado este domingo la plaza del Ayuntamiento de Logroño, seis días antes de que se llene de gente en el inicio de las fiestas de San Mateo, un acto que para estos niños y niñas que aún van en carrito o en brazos de sus familiares todavía queda lejano en el tiempo para poder disfrutarlo como merece. Pero para casi 400 pequeños nacidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 el sentimiento festivo ya se les ha despertado en su interior. Al menos así lo han querido sus mamás y papás, que se han sumado a la iniciativa de la Peña Aster y han recibido el pañuelo oficial de San Mateo, en su versión azul o granate.

Ha sido el caso por ejemplo, de Alba Zangróniz Ábrego, una de las primeras en recibirlo -se ha entregado por orden alfabético en una soleada mañana- y que está a punto de cumplir un año. «Nació el 23 de septiembre de 2024, en plenas fiestas», han señalado sus padres, Guillermo y Laura, que en esta ocasión podrán disfrutar en la calle de la semana matea. «Ya lo estamos haciendo. Somos de Logroño y esta iniciativa nos parece muy bonita», han añadido mientras esperaban que a su hija le colocaran el pañuelo. «De color granate, nos gusta más, por aquello del vino».

El presidente de la Peña Aster, Juan José Sánchez, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha señalado que «nuestra idea es seguir con este acto en años posteriores. Ha tenido una gran acogida por parte del Ayuntamiento de Logroño, que se ha volcado con nosotros, y la respuesta de las familias ha sido muy buena». Diferentes miembros de la Corporación, con el alcalde Conrado Escobar a la cabeza, se han encargado de colocar los pañuelos a los bebés junto a integrantes de la peña y los todavía vendimiadores, Marta Gil y Marcos Ascacíbar, porque los de San Mateo'2025 serán proclamados oficialmente esta próxima semana.

Con apenas mes y medio de vida, Claudia Espinosa Ilarraza ya ha recogido su tercer pañuelo festivo. «Antes le han puesto en Villamediana y Alberite así que va a ser toda una fiestera», han asegurado sus padres, Jorge y Laura. El 10 de noviembre nacía Martín Ruiz de Gopegui Nicolás, hijo de Marina, que explicaba que en su pueblo, Bañares, «ya existe tradición de colocar el pañuelo a los recién nacidos. Estoy encantada de que también se empiece a hacer en Logroño y me he animado». En su caso ha elegido el azul «porque me parece más elegante».

Pero para gusto los colores así que a Carla Del Val Carmona, hija de Luis y Eva, le impusieron el pañuelo granate. «Simboliza el vino, ¿no? Y estamos en La Rioja, tierra de vino», ha explicado su madre.