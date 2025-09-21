Degustaciones de hoy en San Mateo
Tras el prólogo suave de ayer, el día grande promete emociones estomacales fuertes
Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:16
Las degustaciones se han ido convirtiendo con el tiempo en el plato fuerte de las fiestas logroñesas, tanto en San Bernabé como, sobre todo, en San Mateo. El inicio de ayer resultó suave: un poco de zurracapote, unos preñaos a media tarde (peña Aster), unas croquetas de jamón para cerrar el día (peña Los Brincos). Todo muy contenido, una especie de calentamiento para hoy, día de San Mateo, que amenaza con convertirse en una pantagruélica sucesión de platos para estómagos de acero. Uno puede comenzar la jornada con un chocolate con bizcochos y acabarla doce horas después, tan guapamente, con un pincho moruno, pero en medio se podrá pasar del torrezno al langostino y del huevo revuelto a la caldereta vegetal, sin olvidarse del choricillo y el jamón, indiscutibles reyes mateos.
Degustaciones de hoy
Chocolate, moscatel y bizcocho. 9.00 horas. Ayuntamiento. Peña La Unión
Pinchos morunos. 10.30 horas. Plaza de San Agustín. Peña Aster
IX Degustación de torreznos. 10.45 horas. Once de Junio (Gota de Leche). Peña Logroño
Bocatita de jamón DO Teruel con tomate. 11.00 horas. Once de Junio (esquina con la sala Amós Salvador). Casa de Aragón
Choricillo. 11.00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Peña La Unión
Huevos revueltos con pimientos. 11.00 horas. Plaza Martínez Zaporta. Peña La Simpatía
Salchichón a la plancha. 11.00 horas. Glorieta. Peña Los Brincos
XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento. 11.00 horas. Plaza del Mercado. Peña La Alegría
Zapatilla. 11.00 horas. El Espolón. Peña La Uva
VI Degustación de brocheta con langostinos. 11.00 horas. Bretón de los Herreros (Antiguos juzgados). Peña Logroño
Zapatilla de jamón. 11.30-14.00 horas. Plaza de la Policía. Asociación vecinal del Centro Histórico
Paella. 13.00 horas. Plaza de la Estrella. Asociación vecinal La Estrella
Venenciador de manzanilla y cortador de jamón. 13.00 horas. Parking de El Revellín (con hinchables). Casa de Andalucía
Caldereta riojana vegetal. 13.00-16.00 horas. Plaza del Mercado. Asociación Defensa Animal de La Rioja
Café y pastas. 17.00 horas. Avda. Doce Ligero 41. Peña Aster
Pincho moruno. 19.00-21.00 horas. Emilia Pardo Bazán. Asociación vecinal El Campillo
Bollos preñaos. 19.00-22.00 horas. Avda. Burgos 110. Asociación vecinal Fueclaya.
