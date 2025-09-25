Las degustaciones de este jueves: probar y repetir para darle una alegría al médico
Seis formas diferentes de degustar chorizo y un par de paellas conforman la jornada
Logroño
Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:28
Si quiere darle una alegría a su médico y lograr registros en colesterol y triglicéridos jamás alcanzados por el ser humano (viviente), hoy puede ser su gran día. Si madruga un poquito y se carga de protectores gástricos, la oferta gastronómica de este jueves por las fiestas de San Mateo es insuperable y llena de matices. Cerdo y arroz son los protagonistas estelares.
El primero, con todas las variantes de su producto más querido y usado en La Rioja: el chorizo. Hasta seis variantes de esa mezcla de lomo, tocino, ajo, pimentón y sal se pueden paladear hoy. A las 11.00 horas, en la plaza del Mercado en forma de picadillo (combinable con lomo con pimientos); posteriormente se pueden degustar más variantes: a la sidra (chorizo en El Espolón por la Peña Logroño o choricillo, en el parque de La Cometa), chistorra navarra en Portales, a la plancha en La Estrella y en forma de preñao en el parque de San Antonio. Aunque del cerdo también se podrán manducar perritos calientes (San Adrián) y panceta (La Estrella).
LAS DEGUSTACIONES
Chocolate, moscatel y bizcochos 9.00 horas. Doce Ligero. Peña La Unión.
Semana gastronómica Picadillo y lomo con pimientos. 11.00 horas. Peña Los Brincos y Peña La Unión/Federación de Peñas. Plaza del Mercado.
Chorizo a la sidra 11.00 horas. Peña Logroño. Paseo del Espolón.
Bocatita de chistorra o queso del Roncal 11.00 horas. Hogar Navarro. Calle Portales, 23.
Pincho solidario 11.30/14.00 horas. Cáritas. Herrerías con Juan Lobo.
Paella 11.45 horas. Peña La Rioja. Calle San Matías.
Choricillo a la sidra 12.00/14.00 horas. Asociación Vecinos Carretera de El Cortijo. Parque de la Cometa.
Paella 13.00 horas. Peña Logroño. Calle Villegas, 25.
Panceta y choricillo a la plancha 13.00 horas. Asociación Vecinal La Estrella. Alameda-Plaza San Pío X.
Café y pastas 17.00 horas. Peña Astero. Avenida Doce Ligero, 41.
Cata urbana 'De la vid al paladar' 18.30 horas. Paseo de El Espolón.
Perritos calientes de pollo y cerdo 19.00/20.00 horas. Asociación Siete Infantes-Las Gaunas. Parque San Adrián.
Bollos preñaos 19.00/21.00 horas. Asociación Vecinos San Antonio. Parque San Antonio.
En cuanto a arroces, madrugan los peñistas de La Rioja con una paella desde las 11.45. A un paseíto, pero un poco más tarde (13.00 horas), los de la Peña Logroño también ofertan este plato. Hay tiempo para probar los dos y comparar. Lo más probable es que ya no quede hueco en el estómago para repetir, aunque nunca se sabe, que San Mateo se va acabando.
