Las calderetas de San Mateo inundan de sabor Gonzalo de Berceo Un total de 120 cuadrillas se han reunido para cocinar, compartir y disfrutar de un tradicional rancho de carne y patata, uno de los actos más esperados de las fiestas de Logroño

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:08

El premio al que todo grupo de amigos aspira en un concurso gastronómico es a «pasárselo en grande». Así lo han hecho este lunes en el XVI Concurso de calderetas de las fiestas de San Mateo las 120 cuadrillas, de cinco personas, que llenaron la calle Gonzalo de Berceo para elaborar unos ranchos «cocinados poquito a poco, con mucho cariño y con producto de la tierra», ha explicado Jesús Sancho, de Uruñuela. «Nuestro guiso es de carne de costilla de cerdo y lleva pimientos de cuerno de cabra y najeranos, cebolla, ajo y tomates de la huerta», ha señalado. Otros grupos, como el de Álvaro Burgos, han apostado por el cordero, el rancho tradicional, «que tiene menos grasa». «Nosotros le ponemos pimiento choricero y caldo hecho en casa –ha comentado mientras escondía un tetabrik de supermercado debajo de la mesa–. Las expectativas del joven antes de empezar a remover la cuchara de palo eran «muy altas porque el pasado año» terminaron décimos, aunque quedarse «sin butano a media cocción» no ha ayudado a la cuadrilla a repetir aquella hazaña.

Sin tantas aspiraciones, pero con «muchísima ilusión», han participado 'Forasteros y Apegados', varios amigos que ensayaron días antes para poder ofrecer un buen nivel –pese a no tener mucha experiencia en los fogones–. «Vimos que hay gente que lleva muchos años preparándose para esto y creímos que sería muy difícil poder competir, por lo que elaboramos un par de guisos a modo de prueba que quedaron muy bien», ha indicado Desiré Ruiz, una de las integrantes. «Como somos primerizos, hemos apostado por lo tradicional: cordero, patatas, pimientos, un poquito de tomate, pimentón y hasta un ingrediente secreto», ha añadido Ruiz asegurándose de que el guiso no se pegase al fondo de la caldereta.

El concurso ha contado con siete premios: seis a las mejores calderetas –recibidos por los grupos liderados por Jorge Aguirre, Sandra Palacios, Mario Sáenz, Levi Esteban, Carmen Ramírez y Álvaro Granell– y uno a la mejor decoración del puesto –al grupo de Nora Olazábal, que ha sorprendido al jurado con un trivial 'a la riojana'–. Los galardones han sido dotados con regalos como estuches de vino, paelleras o productos de la zona. «Cada año es muy diferente. Ahora hay gente que su única intención es hacer una caldereta como les guste a ellos, y otros que se lo curran más e intentan ganar», ha afirmado Rosa Calavia, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales en el jurado.

Ante la dificultad de las cuadrillas para participar –las inscripciones se agotaron pronto– algunos grupos como el de 'El Equipo Víctor' desplegaron su mesa, sacaron los cacharros de cocina y los ingredientes y elaboraron un guiso que no fue presentado. «Cuando nos quisimos apuntar, ya no quedaban plazas; a ver si el año que viene ponen más mesas porque madrugamos bastante y no conseguimos una», ha dicho Víctor aprovechando para mandar un mensaje a la organización del concurso. A este logroñés y a sus amigos no les pesa no aspirar a ganar el concurso porque «lo importante es juntarte con tus amigos, compartir y disfrutar».