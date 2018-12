Este sábado, cambios en las líneas 2, 5, 9 y 10 por la Carrera Virgen de la Esperanza Edición anterior de la carrera de Virgen de Valvanera. / L.R. La carrera se disputará el sábado 15 de diciembre por el centro histórico de la ciudad a partir de las 17.30 horas LA RIOJA Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:00

Con motivo de la celebración de la XIII Carrera Virgen de la Esperanza que se disputará el sábado 15 de diciembre, y que transcurrirá por el centro histórico de la ciudad a partir de las 17.30, se producirán diversas modificaciones de los horarios, itinerarios y paradas de varias líneas del Servicio Municipal de Transporte Urbano, entre las 17.00 y 20.00 horas.

Línea 2: Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I

Línea 5: Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey – c/ calle Madre de Dios: Portillejo – av. Clud Deportivo – C/ Gral. Vara de Rey

Línea 9: Pradoviejo - Las Norias y Las Norias – Pradoviejo: establecerá su origen y fin de línea en las paradas 'Monumento al Labrador' y 'Pradoviejo', quedando fuera de servicio las siguientes paradas paradas: Banco de España, Glorieta del Doctor Zubía, Portales, Hospital de La Rioja, Casa de las Ciencias, Cementerio, El Campillo, Ciudad de Santiago, La Playa y Las Norias.

Línea 10: Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses circularán por su itinerario habitual siempre y cuando tengan abiertas las vías por las que circulan normalmente.

Asimismo se procederá a la suspensión del Servicio de Aparcamiento Regulado (ORA) en el margen sur de la calle Muro de la Mata, desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. Y por último, se suspenderá la parada del servicio auto-taxi existente en Muro de la Mata, entre el mismo horario, de 17.00 a 20.00 horas.

Afecciones en el tráfico rodado

La prueba se disputará con los tráficos rodado y peatonal completamente cerrados a los usuarios ajenos a la misma, con uso exclusivo de las vías, autorizándose a tal fin el corte de tráfico de dichas vías, siendo Policía Local quien decidirá los cortes en cada momento, atendiendo a las necesidades existentes en el viario.

Se deberá garantizar en todo momento el acceso al estacionamiento subterráneo del Espolón, desde la calle General Vara de Rey.

Cinco Carreras

Esta carrera, organizada por el Club de Atletismo Beronia en colaboración con Logroño Deporte, contará con cinco pruebas. Las dos primeras dirigidas a los más jóvenes, comenzando a partir de las 17.30 horas con la Carrera de Iniciación de 400 metros, novedad en esta edición y conformada especialmente para corredores de categoría benjamín, para posteriormente disputarse el Circuito Corto de 800 metros para jóvenes menores de 16 años y acompañantes, con salida a las 17.45 horas.

Seguidamente se incluye el II Campeonato de La Rioja de la Milla en ruta para hombres y mujeres; a las 18.00 horas se dará el pistoletazo de salida a la prueba femenina, tomando el relevo el inicio de la masculina a las 18:15 horas. La jornada se cerrará con el inicio a las 18.30 del Circuito Largo, que consta de 5 kilómetros y que está abierta a la participación de todo tipo de corredores.

Recorridos XIII Carrera Virgen de la Esperanza

Carrera Iniciación: Recorrido, salida c/Muro de la Mata (frente a C/. Marqués de Vallejo), cruce de c/Sagasta, (Banco Santander) giro y meta en c/Muro de la Mata (frente a Marqués de Vallejo).

Carrera Menores: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la C/. Marqués de Vallejo, dirección giro C/. Muro del Carmen, giro a C/. Portales, giro a C/. Sagasta y llegada a Meta C/. Muro de la Mata. (1 Vuelta).

Milla Femenina: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la c/Marqués de Vallejo, dirección giro c/Muro del Carmen, giro ac/Portales, giro a c/Sagasta y llegada a Meta c/Muro de la Mata. (2 Vueltas).

Milla Masculina: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la c/ Marqués de Vallejo, dirección giro c/Muro del Carmen, giro a c/Portales, giro a c/Sagasta y llegada a Meta c/Muro de la Mata. (2 Vueltas).

Carrera Popular: Recorrido, salida c/ Muro de la Mata, Muro del Carmen, giro a C/.Portales, giro c/Sagasta, C/,Muro de la Mata, c/Muro del Carmen, c/Rodríguez Paterna, c/.Avda. Viana (margen este), Puente de Piedra (entero ambos sentidos), c/Ebro (margen sur), giro en c/Noval, Paseo Fermín Manso de Zúñiga a coger el carril bici que lleva a la Hípica Militar, y por la acera llegar al embarcadero, girar por la Pasarela peatonal del Ebro (hacia la derecha), subir al vial central del Parque del Ebro y continuar por el Parque para acceder desde las vallas del Parque del Ebro a la Rotonda del Puente de Piedra por el carril de bajada de los vehículos y regresar por Avda. De Viana (margen oeste), c/ Rodríguez Paterna, c/ Muro del Carmen y Meta en c/ Muro de La Mata.