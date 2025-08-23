Ruido, terrazas, fiestas y agradecimientos, entre las llamadas al Teléfono del Lector Una reflexión a raíz de los incendios también forma parte de las inquietudes expresadas

Bien por las fiestas de Azofra

Se abre sección con una lectora que llama para ensalzar las fiestas veraniegas del pueblo de Azofra. «La organización ha sido muy buena en degustaciones, juegos, música...; para los niños, para adultos, para todos», explica para apuntar que lo pasó muy bien «a pesar del calor» y que las paellas del último día resultaron a su juicio «un éxito total».

El mercadillo de Las Norias precisa arreglos

Desde Logroño, una lectora pide que arreglen, «de una vez», el suelo del mercadillo de Las Norias. «Está indecente y tiene muchas baldosas levantadas», informa.

Motos «ruidosas» en el centro de Logroño

Una vecina del centro de la capital riojana telefonea para quejarse de las «motos ruidosas». «Cada año hay más de este tipo de vehículos hasta las tres o cuatro de la mañana, usan la Gran Vía como un circuito», explica la afectada, que no puede dormir con las ventanas abiertas y demanda que la policía «actúe ya».

Voces y vajillas dentro de las cafeterías

El excesivo ruido, pero en este caso el que se genera en el interior de muchas cafeterías, es lo que perturba al siguiente comunicante. «Hay gente hablando altísimo por teléfono o presencialmente», comenta en la llamada para añadir que, desde su punta de vista, lo peor es el sonido de la vajilla cuando los camareros la mueven de un sitio a otro».

«Sin partidos políticos de por medio»

La reflexión del siguiente lector se centra en las catástrofes meteorológicas que se suceden en los últimos años. Propone que se instale un centro de emergencias con expertos, en volcanes, incendios y otros desastres naturales y que la UME se encargue de todas estas urgencias nacionales «sin partidos políticos de por medio». «Sería importante que tomasen la iniciativa a la mínima para evitar desgracias», dice.

Agradecimiento al personal sanitario

«El pasado sábado mi padre sufrió un ictus en la aldea de Azárrulla en Ezcaray, y desde la llamada al 112 todos los servicios de respuesta sanitaria funcionaron como un reloj». Así arranca su mensaje el siguiente comunicante, que desea agradecer «el buen hacer de los médicos y sanitarios de Ezcaray, la SVA de Haro y Galeno». A todos ellos quiere darles «muchísimas gracias por su gran profesionalidad». Y finaliza: «Estamos muy orgullosos de ellos».

Terrazas antiestéticas y fuera de control

El asunto de las terrazas vuelve a la actualidad. María no solo se queja de su proliferación «y falta de control», sino de su fealdad. «La inmensa mayoría son antiestéticas, con mesas y sillas de plástico regaladas y con manchas de ron o de cervezas que trasladan una imagen pésima de la ciudad y afean las calles», resume

Búhos a Villamediana de Iregua

Se cierra la sección con la propuesta de un vecino de la localidad de Villamediana de Iregua. Pide que se pongan autobuses nocturnos –los llamados búhos– de Logroño a esta localidad. Comenta que ya existe este servicio hasta Lardero, de forma que no entiende por qué no sucede lo mismo en su pueblo si la cercanía es prácticamente la misma. «Aunque existan los metropolitanos, su precio es superior y los horarios muy reducidos», apostilla para indicar que, de implementarse este tipo de transporte, «podríamos desplazarnos más fácilmente los fines de semana».

... y La Guindilla Árboles a los que se les caen las ramas y que se secan

Ampliar

Con preocupación envía un lector esta imagen. «No sé qué está pasando que a los árboles se les caen las ramas y se secan», inicia su mensaje. Esto es lo que ha observado en distintas zonas de Logroño pero se refiere hoy a un bonito ejemplar del parque de La Cometa. «No sé si será de la climatología, pero algo les está pasando», añade. «Hay que hacer algo», termina.

