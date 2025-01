La Policía Local tiene localizados 106 vehículos abandonados en Logroño

Pasarían desapercibidos si no fuera porque son los mismos cuatro vehículos estacionados de forma permanente en el mismo lugar desde hace más de cuatro meses. Al fijarse más detenidamente en ellos, ninguno porta nada personal en su interior que haga significar su propiedad y ... en el exterior se evidencian signos de descuido, como abolladuras, ventanillas semibajadas y ruedas deshinchadas. Semanas atrás alguno conservaba los avisos del Ayuntamiento de Logroño instando a su retirada pero la lluvia y el viento han convertido esas advertencias en papel mojado. El aparcamiento público de la calle Río Lomo, entre el centro comercial Berceo y la depuradora de aguas de Logroño, se está convirtiendo en un cementerio de coches. Cuatro vehículos permanecen abandonados allí desde el pasado mes de octubre.

La Policía Local tiene localizados actualmente 106 vehículos en situación de presunto abandono, habiendo incoado el correspondiente procedimiento en la mayoría de los casos y estando pendientes de resolución y ejecución para su retirada de la vía pública. No obstante, la mayoría de los vehículos declarados en situación de abandono acaban retirados por sus propios titulares, bien sea por reparación, venta o traslado al desguace. Y la cifra parece descender año a año. Si en el pasado 2024 hubo 113 partes de abandono en Logroño, y 29 vehículos fueron retirados por la Policía Local, en 2023 fueron 126 los partes y 35 los traslados, mientras que en 2022 los expedientes fueron 138 y los movimientos, 36.

1.500 euros es la multa que puede llegar a suponer abandonar un vehículo en la vía pública en Logroño. 118,95 euros cobra la grúa municipal de Logroño por retirar de la vía pública un coche de hasta 3.500 kilos.

La zona este de la capital, a partir de la calle Vara de Rey, es la que más vehículos abandonados acumula, con 47. seguida de la zona sur, desde Gran Vía y Marqués de Murrieta, con 37; mientras que el noroeste suma 24. Generalmente son coches antiguos, de una media de 21 años, habiéndose formulado un centenar de denuncias en 2024 por tener la ITV caducada y otras 87 por carecer del seguro obligatorio. Zonas como el aparcamiento de los Cines Siete Infantes, el entorno del parque del Semillero y las plaza de estacionamiento de las calles Pintor Rosales y Barrera, los polígonos industriales y el entorno del Hospital San Pedro y de la Universidad de La Rioja son puntos donde es fácil apreciar la existencia de coches abandonados.

Ampliar Notificaciones del Ayuntamiento sobre un vehículo abandonado. Diego Marín

Según la ordenanza municipal de movilidad de Logroño, un vehículo se considera abandonado cuando permanezca más de un mes estacionado en el mismo lugar o presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento, le falten las placas de matriculación o su estado de conservación indique que no ha sido utilizado desde hace tiempo. También, si se ha retirado de la vía pública y pasan dos años en el depósito municipal.

Los vehículos declarados abandonados son considerados residuos sólidos. Cuando un agente de Policía Local abre un expediente por abandono de vehículo, el titular tiene un mes para retirarlo. De lo contrario, la infracción puede ser considerada grave y suponer una multa de hasta 1.500 euros. Y la grúa municipal cobra 118,95 euros por la retirada de coches de hasta 3.500 kilos de la vía pública, con una tasa de 21,91 euros por día en el depósito municipal. Así que abandonar un vehículo, si es por una cuestión económica, que habitualmente lo es, no parece la solución idónea.

Cuestión económica

«Habitualmente los vehículos los abandona gente que va ajustada de dinero y cuyos coches apenas tienen valor, que tienen más de veinte años. Pero cuesta menos arreglarlos que lo que puede suponer abandonarlos por las multas que puede acarrear», expone Víctor Lorente, de Desguaces Alviad, en Alfaro, e hijo del fallecido presidente de la Asociación de Desguaces de La Rioja, Julio Lorente, a quien desea suceder en el cargo. «La gente abandona los vehículos porque no anda bien económicamente, se rompe el coche, no hace el arreglo, lo deja en la calle y el Ayuntamiento les acaba avisando», explica Lorente. El expediente se publica en el BOR y si el titular no se hace cargo, se traslada a un desguace.

Para ser más gráfico, el responsable de Desguaces Alviad compara la llegada de un coche a sus instalaciones con la de un cadáver al tanatorio. «Nosotros lo damos de baja en Tráfico y lo gestionamos como un residuo, lo descontaminamos y en el plazo de dos años lo prensamos y se lleva a la chatarra», describe Víctor Lorente. No obstante, para cuando un coche llega al desguace normalmente ha perdido el poco valor que podría conservar, quizá, en sus piezas, codiciado objeto de trasplante, sobe todo si salen 'gratis'. «Hemos tenido de todo porque si se ve que el vehículo está abandonado, le roban las piezas y hemos llegado a retirar vehículos de los que solo quedaba la carrocería», advierte Lorente.

Todo depende de lo rápida que sea la Administración pública que tramite el expediente. Desde el Ayuntamiento de Logroño admiten que el trámite puede alargarse hasta diez meses. «Nosotros trabajamos con Alfaro, Rincón de Soto, Quel... y los más rápidos son los de Corella (Navarra). En Alfaro puede transcurrir un año de plazo», señala Lorente. No es su principal línea de negocio, pero es una parte. Lorente calcula que al año puede retirar quince vehículos de la vía pública en las localidades en las que trabaja de La Rioja Baja y la Ribera Navarra.