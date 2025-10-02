LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

T. BLANCO
Tal como era, tal como es

La misma orilla, aunque parezca distinta

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44

Cualquiera diría que estas dos imágenes corresponden a un mismo lugar. Ambas están hechas desde la pasarela del parque del Ebro y la cámara enfoca hacia la parte en la que se halla el conocido Rincón de Julio. En una, la de 1999, únicamente se ve tierra, el color que predomina es el marrón y la vegetación brilla por su ausencia.

2025

Imagen después - La misma orilla, aunque parezca distinta

1999

Imagen antes - La misma orilla, aunque parezca distinta

En la otra, la de 2025, el verde manda sobre lo demás, solo se atisban árboles y arbustos y el establecimiento hostelero se esconde detrás de ese paisaje natural. La misma orilla, aunque no lo parezca.

