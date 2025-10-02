La misma orilla, aunque parezca distinta

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

Cualquiera diría que estas dos imágenes corresponden a un mismo lugar. Ambas están hechas desde la pasarela del parque del Ebro y la cámara enfoca hacia la parte en la que se halla el conocido Rincón de Julio. En una, la de 1999, únicamente se ve tierra, el color que predomina es el marrón y la vegetación brilla por su ausencia.

2025 1999

En la otra, la de 2025, el verde manda sobre lo demás, solo se atisban árboles y arbustos y el establecimiento hostelero se esconde detrás de ese paisaje natural. La misma orilla, aunque no lo parezca.