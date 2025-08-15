Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector Otras llamadas celebran la buena organización de las fiestas de Cárdenas o critican la falta de iluminación en Villamediana

Patinetes que requieren llevar casco

Una lectora abre el Teléfono llamando la atención a los ciudadanos que circulan con patinetes eléctricos porque «van sin casco homologado». «Se podrían evitar muchos accidentes, sobre todo en los más jóvenes», explica para añadir que «los ciclistas, que también están obligados a llevarlo, sí cumplen con la normativa».

Fiestas de Cárdenas y caminos rurales

Una lectora de la capital riojana quiere agradecer al Ayuntamiento de Cárdenas por «lo bien organizadas y animadas que han estado las fiestas de agosto». Por otra parte, reprocha al Consistorio «que no arregle los caminos rurales», especialmente ahora que están «a las puertas de la vendimia» y se encuentran «intransitables». «Por lo menos llevan dos años sin hacer nada en ellos», finaliza.

Educación y respeto en las piscinas

Rosa se queja de la «falta de educación y respeto» que a su juicio puede verse a diario en muchas piscinas privadas, como la de su urbanización. «Hay chavales que no dejan de gritar, se tiran al agua como si fueran suyas y no dejan espacio para los vecinos que, para más inri, somos los que pagamos por el mantenimiento del servicio que disfrutan otros».

Imposibilidad de pagar la plusvalía

Una comunicante quiere denunciar que no le dan cita previa para abonar una plusvalía después de tres días llamando al Ayuntamiento de Logroño. «Este es un impuesto que tenemos que pagar al Ayuntamiento al vender una vivienda con un plazo de un mes», recuerda. «Si no lo pagas en el tiempo que te dan, te pueden denunciar, y no hay plazas disponibles», dice indignada. «Estará medio Consistorio de baja y el otro medio de vacaciones», supone. «A los funcionarios les pagamos todos y creo que tendríamos derecho a que nos atiendan». Y no es la única que tiene este problema. Otra logroñesa telefonea con una queja similar. «Me pueden cobrar por demora sin que sea mi culpa», avisa. También intentó contactar con Urbanismo, pero el resultado fue el mismo. «En definitiva, esto es una vergüenza», lamenta.

Falta de mano de obra en varios sectores

Desde Logroño, una lectora desea reflexionar sobre la falta de mano de obra en la agricultura, la vendimia y la construcción. «Aún así hay muchísima fila de gente en el paro, lo más lógico sería que se forme a esta gente y se les de trabajo», propone para señalar que «si no lo quieren, que se les quite la prestación».

Alumbrado deficiente en Villamediana

Una residente en la localidad de Villamediana de Iregua desea denunciar que en la zona donde vive, ubicada a las afueras del pueblo, no hay alumbrado por la noche. «Cuando vuelvo de fiesta tengo que ir con miedo y mucho cuidado porque está todo oscuro y es un área que de noche no tiene mucha vida», cuenta la afectada. Comenta que en el barrio sí hay farolas, pero «por algún motivo desconocido la mayoría de días se encuentran apagadas».

Coches «descontrolados»

Se cierra la sección con un logroñés indignado con la forma de conducción de los vecinos o visitantes de la ciudad. El otro día, mientras se dirigía a su casa pasando por varias rotondas, observó que los coches iban «descontrolados y no frenaban al entrar en las glorietas». «Varias veces me he visto al borde de un accidente», remacha.

En el parque logroñés de La Grajera, en concreto en la confluencia del camino peatonal con el ciclista, «justo encima del puente», según precisa el lector que envía las fotografías, «todos los adoquines están levantados», con el peligro que ello conlleva tanto para los peatones como para los ciclistas que transitan por la zona. Y pide «un esfuercito para ponerlos con un poco de cemento».

