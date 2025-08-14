Falta de mantenimiento y limpieza, entre las llamadas del Teléfono del Lector
La Rioja
Jueves, 14 de agosto 2025, 07:35
La suciedad en Logroño
Se abre sección con una llamada desde Logroño para denunciar, de nuevo, la suciedad de la ciudad. «Es una desidia tremenda, hay orines y excrementos ... de perro por todos los sitios, nunca ha estado como ahora», prologa la primer comunicante. Con el calor que está haciendo, ella dice que «si no riegan las calles, el olor es tremendo y los perros se van meando por los portales».
«Cárcel para los pirómanos»
Otro mensaje llegado también de la capital riojana alude a los incendios de estos días. «Como la mayoría son intencionados, la solución es que cuando se pille al culpable vaya a la cárcel dos o tres años, ni multas ni nada, directamente a prisión», propone. Y es que, «sin un castigo ejemplar, los pirómanos van a seguir haciendo de las suyas». «Nos están quemando toda la naturaleza de nuestro país», denuncia.
Agujero «profundo» en Anguciana
Una vecina de Anguciana telefonea indignada por la existencia de un agujero en la avenida Príncipe de Asturias de la localidad. Encima del boquete de medio metro de profundidad únicamente hay una tabla y un cono de emergencia señalizando la zona, por lo cual, según dice, telefonea cada semana a la secretaría del Ayuntamiento. «La solución es que tapen el agujero», comenta para finalizar explicando que «la acera la transita mucha gente cada día y el peligro es evidente».
Secretario y pediatra para Albelda de Iregua
Una albeldense acude a esta sección para reclamar un secretario para el centro de salud de su pueblo. Desde su punto de vista, incorporar a un profesional de este tipo serviría para agilizar trámites y atender el teléfono. Además, es «un pueblo con casi 4.000 habitantes que tampoco tiene pediatra», apostilla.
El Parque del Carmen, «destrozado»
Una logroñesa se queja de lo que se está viviendo en el parque del Carmen. «Lo están destrozando entero», denuncia. «Jugando al fútbol, los chavales han arrancado todo el césped y las ramas de los árboles». Los propios vecinos tienen que llamar la atención a los jóvenes y enfrentarse a ellos. «Ya es hora de que se le tenga un poquito de atención a este asunto», concluye.
Agradecimiento a una barrendera
El siguiente lector desea ensalzar el trabajo de la barrendera de su zona. «Lo deja todo estupendamente, limpísimo y se esmera mucho», afirma. Entre la gran cantidad de quejas por la suciedad de las calles de la ciudad, esta chica «trabaja muy bien, al contrario de lo que pasa en el resto de lugares de Logroño».
San Vicente y sus vinos
Se cierra la sección con el agradecimiento y la alabanza de una participante en un reciente acto celebrado San Vicente de la Sonsierra en torno al vino. «Olé por la organización y las bodegas participantes», exclama. «Aunque empezaron con mal pie con la avería del trenecito, lo solucionaron rápidamente con coches de particulares que se ofrecieron a ayudar», explica.
... y La Guindilla
Tablas de la pasarela que se mueven como las teclas de un piano
Se describe el lector como «un asiduo caminante por el entorno» y señala que las tablas de la pasarela de madera que enlazan Club Deportivo con el parque de San Miguel «se mueven como las teclas de un piano». «No sé si libra alguna porque vas andando y notas cómo las tablas bailotean. Supongo que no se fijarán solas y que, de no remediarlo, el deterioro irá a más», expone.
