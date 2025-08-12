Falta de mantenimiento y limpieza entre las llamadas del Teléfono del Lector Estos son los mensajes de nuestros lectores

Fincas sin limpiar en Nestares

Se abre la sección la llamada desde Logroño de una vecina procedente de Nestares que dice estar «asustada» por la cantidad de incendios que está habiendo en el verano. Piensa en lo que podría pasar si ocurriese en su pueblo con la cantidad de «hierbajos y matorrales altísimos» que hay en las fincas, sin una limpieza adecuada ni una normativa por parte del ayuntamiento. «Los caminos y parcelas municipales están también sin desbrozar», denuncia para añadir: «No nos queda más que rezar a la Virgen del Manojar para que nos proteja y no pase ninguna desgracia».

La suciedad «es culpa de los ciudadanos»

Un lector telefonea para responder a las frecuentes quejas sobre la suciedad de Logroño. Desde su punto de vista, el 90% de las veces son «los ciudadanos los que hacen las cosas muy mal». «Veo restos de comida, latas y bolsas en bancos, portales o buzones, habiendo papeleras a medio metro», explica resignado.

Jardines en «mal estado» en Valdegastea

Un logroñés residente en la zona de Valdegastea desea denunciar el estado de los jardines de la zona del campo de fútbol El Salvador. «Parece la propia selva, cortan la hierba mal y encima el desperdicio queda aplastado y amontonado», describe. Añade que todo ello «implica un cúmulo de insectos y otros animales peligrosos para los ciudadanos». «Si cortaran así los jardines del espolón, la situación sería diferente, que parece que por tener un nivel adquisitivo mayor nosotros somos ciudadanos de tercera», concluye sin ocultar su indignación.

Descontento con Las Norias

Continúan las quejas relación al complejo deportivo Las Norias. Una usuaria se pregunta: «¿Cómo es posible que, en pleno verano y a estas alturas, sigan en el recinto árboles caídos por la dana?». Además, dice que el vestuario femenino desprende «un fuerte olor a orina y falta limpieza en las duchas». Asimismo, en la entrada de las mismas hay «agua sucia encharcada». La razón que le dan es que la escasez de personal y este año han reducido la plantilla. Algo que juzga «realmente inaceptable, ya que yo pago una cuota anual por el servicio de las piscinas, la cual incluye la limpieza y la higiene adecuadas». «A quien corresponda que tome medidas y de solución al problema», finaliza. En relación a este mismo asunto, otra usuaria se queja de la «falta de espacio para nadar». «El sábado pasado por la tarde, en el primer carril, había unas 40 personas, padres con niños pequeños, sentados en las escaleras, con flotadores», denuncia. «Solo hay cinco carriles para nadar y esto se ha repetido varios días, las personas que queremos hacer un uso deportivo de las instalaciones no podemos», dice.

Baja por calor en Las Gaunas

Cierra la sección una trabajadora del polideportivo de Las Gaunas para explicar que «en verano trabajamos con la temperatura por encima de lo que marca el riesgo laboral y hay compañeros que están de baja». Informar además de que solo disponen de aire acondicionado en unas zonas muy concretas y «estamos casi a la misma temperatura que en la calle».

... y La Guindilla Las rotondas sin acabar se convierten en aparcamientos

«Mientras el Ayuntamiento de Logroño se inventa rotondas en Cascajos, todavía hay varias en la ciudad sin acabar», denuncia un vecino de la capital riojana. Además, nuestro lector explica que la vía sin salida «sirve de aparcamiento, por lo que los vehículos, al llegar al final de la calle, tienen que dar la vuelta sobre las aceras porque no tienen espacio para girar», expone.

