A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas

Dicen que lo que no mejora, empeora, y a las pruebas de cada verano se remiten. El de este año, que no iba a ser excepción, vuelve a dejar una imagen otras veces denunciada al oeste del centro de Logroño en la que se muestra un solar cubierto de maleza, con arbolado silvestre que se eleva cada vez un poco más por un lateral de la iglesia aledaña.

Nada queda de la vieja Casa de las Tetas ni del proyecto de obras para levantarla de nuevo, ese que tantas páginas acaparó durante el mandato 2007-2011 en torno a un polémico derribo ejecutado en 2008. Desde entonces, la parcela en la esquina entre las calles Rey Pastor 1 y 3 y Vitoria 33 y 35 permanece vallada, creciendo los problemas en su interior según pasa el tiempo.

Vecinos de la zona, donde otrora se ubicase el popular edificio demolido hace ahora 17 años, vuelven a alzar la voz y protestan por la actual situación de «abandono e insalubridad» del solar que desde entonces domina el entorno.

«Llevamos años de reclamaciones, de quejas ante la situación a la que nos vemos obligados desde hace ya demasiado. Llamadas a Medio Ambiente, a la Policía Local, sin caso alguno por parte del Ayuntamiento, y que este 2025 toca de nuevo hacer ante el riesgo de incendio y las plagas detectadas», expone un residente de los bloques anexos, quien exige «medidas definitivas ante tal deterioro en medio del malestar general».

«Vegetación seca, gatos a los que determinadas personas les alimentan tirando descontroladamente comida por encima del cerramiento metálico, por no hablar de las ratas, de las cucarachas o de los malos olores, amén del agua encharcada que se acumula con las lluvias», enumera el vecindario.

De la misma manera, desde Nuestra Señora de Valvanera tampoco han perdido de vista el caso, «dando parte» del problema en reiteradas ocasiones al Consistorio. Así lo pone de manifiesto el párroco, Gerardo Solas, quien a las condiciones que presenta la parcela suma la provisionalidad con la que quedaron los alrededores tras el derribo. «El cableado sigue colgando a un lado de la parroquia, incluso al lado nos plantaron un caja de registro eléctrico de hormigón que mucho me temo que ya nadie moverá de ahí», lamenta el sacerdote.

El Ayuntamiento de la capital regional, preguntado por Diario LA RIOJA, se ha limitado a recordar la obligación de los propietarios de desbrozar y limpiar los solares y terrenos sin edificar, así como el suelo rural del término municipal, si bien la Administración local puede actuar subsidiariamente de incumplirse los correspondientes requerimientos. Sea como fuere, del solar de las Tetas, visto su aspecto y al menos este verano, nadie parece haberse acordado.

Ampliar El anuncio de «próxima reconstrucción» que se mantuvo durante los primeros años. Sonia Tercero La «próxima reconstrucción» de 2010 que iba a ser y nunca fue Un cartel publicitario anunciando su «próxima reconstrucción» instalado tras su controvertida demolición fue testimonio mudo durante años de lo que pudo ser y nunca fue. De hecho, desde 2008, plazos y más plazos nunca cumplidos y aplazamientos y más aplazamientos según iba pasando el tiempo dejaron que el popular edificio dejase incluso de ser noticia. La Casa de las Tetas no volvía a la actualidad hasta finales del 2014, cuando el solar salía a subasta por cinco millones de euros. Un juzgado tramitaba el procedimiento de ejecución hipotecaria a instancias de CaixaBank contra Inmobiliaria Río Ara, propietaria de los terrenos y la que aún en el 2010 anunciaba 43 viviendas que iba a construir a la vez que las de Los Gabrieles, éstas si terminadas y entregadas. El proceso acabó con la adjudicación a 'Building Center', inmobiliaria de CaixaBank. El solar cambiaba de manos 'vía judicial' y poco después, en 2016, era puesto a la venta. Y todo ello mientras trascendían problemas de titularidad en el registro de la propiedad pendientes de solución ocasionados al tratarse de un solar resultante del 'reagrupamiento de varias fincas' y entre críticas de los antiguos promotores. Desde aquello, nunca más se supo. El inmueble conocido por las cariátides que le hacían tan característico y le dieron su nombre entre los logroñeses (figuras femeninas santo y seña de la decoración de su fachada, que al menos en abril de 2016 seguían depositadas en un almacén de Santo Domingo, tal y como publicó este periódico), fue proyectado por el arquitecto local Ángel Pérez en 1924. Su derribo –cuya licencia databa de 2005– daba como resultado una parcela, la que hoy puede verse, y, tras el acuerdo con la corporación de entonces, se modificaron los planes iniciales pasando ya en 2010 a contemplar la 'reconstrucción' de la fachada –salvo su color, que iba a cambiar del amarillo al granate– conservando sus principales elementos –aunque inicialmente se prometió rehabilitación–. Pero la llegada de la crisis económica, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, dio al traste con el proyecto.