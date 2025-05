El comercio logroñés, en jaque por los gigantes 'on line'

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 26 de mayo 2025, 09:18 Comenta Compartir

«Desde la pandemia vendemos muchísimo menos, yo creo que ya no hay vuelta atrás». Factores como el confinamiento de 2020 o la creciente costumbre de los logroñeses de coger sus vehículos particulares para hacer sus compras han provocado que la economía de los comerciantes del centro de Logroño no pase por su mejor momento. La propietaria de la tienda de vestidos Calandra, Andrea Costa de Farias, cree que la venta online de las grandes plataformas es el mayor responsable de la situación que atraviesan. «Nosotros solo vendemos de forma presencial, aquí en la tienda. No sabemos cómo podemos competir con las compañías que venden tan barato y encima te lo envían a casa; no sé cuánto tiempo aguantaremos», se lamenta Costa refiriéndose a gigantes como Shein.

El bajo coste de los productos y el aumento de las ventas de esta empresa china, de otras como Temu o Aliexpress o de estadounidenses como Amazon amenazan al comercio logroñés. La dificultad para convivir con estas empresas es muy alta, pero el trato cercano que ofrece el comercio de proximidad, los consejos de la persona encargada y la posibilidad de devolver el producto en la propia tienda sin pagar los costes de envío son algunos de los fuertes del comercio en los barrios.

El centro urbano de Logroño ha contado tradicionalmente con varias zonas comerciales emblemáticas en la ciudad. La calle San Antón, Portales, la Gran Vía o el Paseo de las Cien Tiendas han sido durante décadas los espacios favoritos de los riojanos para realizar sus compras navideñas o aprovechar la época de rebajas. La reforma integral de la Gran Vía Juan Carlos I realizada en el año 2006 transformó este arteria con la ampliación de sus aceras y la pérdida de plazas de aparcamiento. Esta regeneración supuso que los clientes que normalmente acudían a sus tiendas favoritas en sus vehículos personales tuvieran que cambiar los hábitos de compra.

«Creo que la costumbre de los logroñeses de ir en coche a todas partes es algo centenario. He llegado a ver la calle Portales y la plaza del Mercado con coches aparcados», indica Cortezón. «La peatonalización es una tendencia universal para que las ciudades sean más humanas y con menos máquinas, pero si dejaran acceder a los vehículos que menos contaminan, la convivencia sería posible», explica. El presidente de Fer Comercio es también el propietario de Escala, una papelería en la avenida República Argentina. «Si un cliente viene a por un paquete de folios, puede volver andando a su casa, pero si viene a por diez, tiene que acercarse con su coche sí o sí», señala poniendo en valor «la transformación de la calle con la que vecinos y comerciantes han quedado muy satisfechos».

La plataforma Amazon, en su misión de seguir «clavando sus garras» en el comercio local, trató de convencer al propietario de la tienda de ropa de segunda mano Drippin Vintage, Andrés Labad, para «hacer de repartidor por el barrio». Este comerciante recibió una llamada de la plataforma que detectó que su local situado en la avenida de Portugal de Logroño podría ser una ubicación atractiva para la multinacional de Jeff Bezos.

«Amazon se puso en contacto conmigo por una iniciativa que tienen para que hagas de repartidor por la zona en la que tienes tu negocio. A mí me pedían tener aquí un almacén de unas condiciones determinadas y yo tendría que ir repartiendo en un radio de unos 200 metros. Lo que no sabían es que a mí no me da la vida y que estoy solo en la tienda, por lo que no puedo marcharme por ahí a entregar paquetes», explica Labad en su tienda inaugurada el pasado año.

Responsabilidad Social Corporativa

Uno de los activos intangibles más importantes para las empresas de hoy es el compromiso con el medioambiente y con su entorno geográfico. Desarrollar una actividad empresarial que contribuya al desarrollo sostenible es tan importante como la imagen, la reputación o la identidad corporativa. Por ello, la labor de plataformas como Amazon, Shein o Temu de convencer al consumidor de que su actividad es del todo sostenible es una misión prioritaria, aunque en realidad esto no es del todo cierto.

Amazon trata de cuidar este aspecto con iniciativas como la posibilidad del consumidor de recibir su pedido en uno de los puntos de recogida instalados en determinados comercios, invirtiendo en energías renovables o utilizando material reciclado en el embalaje. Si bien estos son aspectos que cuidan la responsabilidad social corporativa de la empresa, el gigante americano no comunica a sus públicos algunos detalles que contradicen lo anterior. Así lo explica el presidente de Fer Comercio. «Mientras que el comercio de proximidad se ve obligado por ley a cobrar varios céntimos a los clientes por una bolsa de plástico, estas empresas te mandan productos que valen menos de un euro a casa con un fleje, una etiqueta, un plástico, un cartón, un precinto y un folio dentro del paquete con el ticket de compra. Entonces me gustaría saber quién contamina más», señala Cortezón.

Cortezón, esta vez como propietario de Escala, no está de acuerdo con las obligación impuesta por el Gobierno de España con su Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización. «A nosotros nos mandan que a las 22.00 horas tengamos todas las luces apagadas; pero no sabemos qué les exigen a estos que están dando vueltas con sus furgonetas viejas por la ciudad los domingos y los días festivos, aparcando mal y molestando a los que no somos sus clientes», concluye.