Aparcamientos mal utilizados, carril bici peligroso y un agradecimiento al hospital, en el Teléfono del Lector Temas como los incendios también son objeto de comentario en las llamadas de hoy

Un aparcamiento con coches de alquiler

Comenzamos la sección de hoy con un vecino que llama desde Logroño para quejarse de que en el aparcamiento existente junto a la estación de autobuses está ocupado, dice, por vehículos de alquiler. «Y en los autobuses –añade– tenemos que estacionar en doble fila porque sus plazas ocupadas por turismos».

Un carril que es un «peligro»

Seguimos en la capital con otra queja, aunque más bien es un «advertencia». Una lectora quiere dejar constancia del «peligro» que supone el carril ciclopeatonal de Lardero a Logroño, sobre todo en el cruce de la avenida de la Sierra con la senda de Ramblasque. Las bicicletas y los patinetes atraviesan el paso a «gran velocidad» y los coches apenas tienen visibilidad para ver si vienen o no. «Hasta que no ocurra una desgracia no se van a dar cuenta del error que han cometido», lamenta, aunque también confía en que lean estas líneas y pongan remedio «porque seguro que lo hay».

El paso en Logroño que «destroza los coches»

Y más asuntos de Logroño. Un vecino de la zona sur de la capital llama por una queja recurrente, el paso sobreelevado de la calle Sequoias. «Se ve que ha llegado el verano y se olvidan de que ese badén para gigantes no es más que un destrozacoches», prologa. «Mucho dijeron y al final lo van a dejar así, con un pendiente exagerada; no hay más que ver la cantidad de marcas que hay en el suelo de los coches que se están dejando los bajos en la calzada un día sí y otro también». Al igual que nuestra anterior lectora, confía en que hagan caso «de una vez por todas» y tomen cartas en el asunto antes de que les «lluevan las reclamaciones por los daños que están provocando en numerosos turismos y que al final tendremos que pagar todos con nuestros impuestos». «No hay derecho», sentencia.

Gracias de 'Ino' al San Pedro

Tras varias quejas, la sección continúa con un agradecimiento. La protagonista se llama 'Ino', de Inocencia, dice, y quiere aprovechar este espacio para dar las gracias al personal de la unidad de corta estancia del Hospital San Pedro y a la planta de infecciosos. Cuenta que ingresó el mes pasado por una infección «gravísima y la doctora Noemí y todo su equipo han estado luchando para salvarme con mucho cariño y profesionalidad». Después de una semana en esta unidad, la trasladaron a la séptima planta y «el doctor Javier, las enfermeras y los auxiliares no me dejaban moverme, los tenía pendientes de mí, ni en un hotel de cinco estrellas. Todo el rato pendientes de lo que necesitara y haciendo todo lo posible para que me recuperara hasta que por fin lo han conseguido». Dice que en esos momentos no pudo darles las gracias personalmente, así que quiere hacerlo a través de estas líneas. «La comida –cuenta– no era buena, sino muy buena. Cuando uno está enfermo no tiene ganas de nada, pero quejarse es ofender a dios».

Un lector «encendido» por los incendios

Los incendios tienen «encendido» al siguiente comunicante. Contacta con nosotros porque, según relata, no entiende cómo se ha llegado hasta aquí. «Viendo las noticias escuché que en los últimos años se ha dejado de invertir mucho dinero en prevención de incendios y en cortafuegos y ahora lo estamos pagando carísimo». Comenta airado que no entiende cómo «nuestra clase política, que tanto hablan del innegable cambio climático, hace oídos sordos y no toma medidas para evitar las catástrofes que España está viviendo estos días».

El lector que envía las imágenes de la fotodenuncia de hoy solicita «por favor» que haya «un poco de limpieza» en la calle Pilar Salarrullana de Logroño. Según describe, se ha convertido en «un pipicán». Además, «las papeleras huelen fatal» hasta el extremo de que «no se puede sentar uno en los bancos debido al mal olor». Por ello, reclama que no se ensucie y que se limpie la calle.

