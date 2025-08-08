Agradecimientos a las matronas y al cura de Cárdenas, entre las llamadas de hoy al Teléfono del Lector La buena labor de los centros de día o la alegría que da ver a jóvenes en lso pueblos, otros temas de la sección

La limpieza es «cosa de todos»

Se abre la sección con la llamada de una logroñesa que incide en un tema recurrente en las últimas fechas: la suciedad de la capital. «Además del Ayuntamiento, los ciudadanos también deberíamos colaborar con la limpieza de la ciudad», explica para recordar que «cuenta muchos parques y zonas verdes y tenemos que preservarlos».

Matronas al pie del cañón

Una lectora telefonea para agradecer la labor de «todo el equipo de paritorios». Cuenta que el 1 de agosto su hija ingresó para dar a luz y «el trato recibido fue extraordinario, todos los pasos perfectamente explicados, con un cariño y profesionalidad infinito». Destaca, especialmente, el trabajo de «las matronas de turno de tarde», ya que como bien comenta la señora «estuvieron al pie del cañón hasta el último momento». «Siempre nos sentiremos eternamente agradecidos», sentencia.

«Que arreglen el paseo del Molino San Julián»

Una vecina de Nájera desea pedir al Consistorio del municipio que arregle el paseo del Molino San Julián. Desde su punto de vista, esta parte de la ciudad está siendo «ninguneado por este Ayuntamiento y también el anterior». Pide «por favor» que se limpie, ya que está lleno de «hojas y palos» y que también arreglen «los bancos y las vallas que están rotas». «Nadie hace nada, es un abandono total», denuncia a modo de colofón.

Centros de día, refugios de bienestar

La siguiente llamada agradece la labor de los trabajadores de los centros de día. «Esas personas ayudan a los ancianos que no sabemos muy bien ni dónde ir», explica al tiempo que destaca «la amabilidad» de estos profesionales. Se trata de «la cualidad que más ayuda a combatir el problema de la soledad no elegida: es esto lo que agradecemos las personas mayores que ya no contamos con un acompañante».

Faltan plazas en las ludotecas

Una logroñesa llama la atención sobre «la falta de plazas que hay en las ludotecas de verano». «Refleja un grave problema institucional de conciliación familiar», declara añadiendo que «cada año la demanda con creces la oferta». «No se ofrecen plazas», insiste. Concluye su mensaje solicitando medidas institucionales para solventar el problema de conciliación que afecta a multitud de familias cada verano.

Curas que se implican en los funerales

Una suscriptora quiere celebrar «el papel de los curas y miembros de la Iglesia que se implican en los funerales». Explica que estuvo recientemente en un sepelio en Cárdenas y fue «especialmente bonito». «Se agradece que el cura lo sienta, que participe de la importancia del evento para la familia y amigos», apostilla.

Cuidar los montes riojanos

Un asiduo de los senderos de la Sierra de Urbión llama a «que se cuiden y se respete el entorno cuando se va a hacer actividades de montaña». Asegura que es una cuestión que llega todos los meses de agosto, perjudicando «la fauna y flora de La Rioja» y recuerda la actitud esencial para una buena visita a la sierra: dejar todo como uno se lo ha encontrado.

La alegría de ver a jóvenes en los pueblos

La sección finaliza con una observación positiva. «Qué bello es que llegue agosto y los pueblos se llenen de niños y jóvenes. Verles disfrutar, jugar en las calles, ocupar la terraza del bar y escuchar sus risas es una alegría», dice.

