Agradecimiento a los monitores de Entrena y quejas sobre el tráfico, en el Teléfono del Lector Las llamadas también se refieren a temas de limpieza o al monasterio de Cañas

Agradecimientos a los monitores

Arranca la sección hoy con la llamada de una mujer de Entrena que desea felicitar a los monitores y cocineros del campamento que acaba de desarrollarse en la localidad. La lectora hace una especial mención a las trabajadoras Mencía y Ángela, destacando «su gran labor y esfuerzo para que todo salga bien y disfruten tantísimo todos los niños que han ido al campamento». Finaliza diciendo que estos chavales «vienen tan contentos y felices que el agradecimiento es mayúsculo».

«Conducción temeraria» en Logroño

Desde Logroño, una vecina de la capital que se queja de la «conducción temeraria» en la rotonda que hay «en la zona del Palacio de los Deportes y los cines Siete Infantes». Comenta que pasa casi todos los días con su coche por allí para ir al trabajo y «por mucho que transcurran los años no se me quita el miedo» ya que, como indica, «la gente conduce a unas velocidades que dan pavor». «Por favor, sean más conscientes a la hora de ponerse al volante y así se evitaría algún accidente», reclama.

«Los perros campan a sus anchas»

Otro comunicante de Logroño quiere denunciar que «en prácticamente todos parques los perros andan sueltos y van por donde quieren». Añade que «se hacen sus cosas allá donde les place y sus respectivos dueños no se encargan de limpiarlo». Además, dice que los canes «campan a sus anchas y a veces es imposible pasar». «Ruego al Ayuntamiento que dé un aviso a estos dueños o mande a un agente de la Policía Local; no hay derecho a que ocurra esto», concluye.

Suciedad en el Parque del Carmen

La siguiente llamada corresponde a una lectora que, según informa, pasea todos los días por el Parque del Carmen de Logroño. «Está sucísimo», asevera. «Parece mentira que un parque dentro de la ciudad –argumenta– tenga heces por todos los sitios, suciedad y dejadez». A partir de ahí, pide al Consistorio y a la empresa encargada de la limpieza y el mantenimiento «que se pongan un poco las pilas».

Sobre patinetes y motos en la capital

Un viandante telefonea para quejarse de «los chavales que circulan tanto en moto como en los patinetes eléctricos». «Ambos van por las carreteras que dan miedo y, encima, los que circulan en patinete no llevan protección ninguna», razona. Agrega que por las noches las motos «siempre hacen mucho ruido y molestan a la hora de dormir». En cuanto a los patinetes eléctricos, advierte de que «van como locos y son un peligro constante para las personas que vamos caminando tranquilamente por la calle o estamos conduciendo». Remacha la llamada pidiendo «a quien corresponda» que, favor, se tomen medidas al respecto para facilitar una convivencia «mejor y más segura».

El monasterio de Cañas es «precioso»

Se cierra la sección con el mensaje de una mujer que comenta que «hace un par de días fui a visitar el monasterio que se encuentra en Cañas y he de decir que es precioso». Según explica, le gusta mucho visitar los diferentes monasterios que hay repartidos por toda la geografía española, ya que siempre le han llamado la atención, y recalca que le ha gustado espacialmente la belleza que guarda el de Cañas. «Fui hace muchos años a la boda que unos amigos celebraron allí, pero no pude entrar porque mi hija, que era un bebé entonces, no paraba de llorar. Ahora que he podido ir y observarlo con detenimiento, debo decir que es maravilloso», concluye.

