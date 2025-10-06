Adelanto de la vacunación contra la gripe
La Rioja
Lunes, 6 de octubre 2025, 16:26
Solo han transcurrido seis años de aquellas fechas infaustas en las que las mascarillas poblaban los rostros de los ciudadanos por culpa del maldito virus ... que trastocó nuestra entera existencia. Parecen lejanos aquellos días en los que los tapabocas estaban a la orden del día y centraban la vista de la foto de portada que recorría las historias de cinco riojanos en Madrid. La campaña de vacunación contra la gripe, dadas las tremendas circunstancias que generaba el covid, se adelantaba un mes y se centraba en los colectivos más golpeados por la pandemia: sanitarios, trabajadores de residencias y mayores.
6 de octubre de 2020
La pandemia y sus tentáculos centraban titular y foto de portada hace seis años.
