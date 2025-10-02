LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Abiertos al público seis puestos de castañas asadas en Logroño

La Rioja

logroño.

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:27

Comenta

Los puestos están ubicados en Vara de Rey, esquina con Gran Vía; Gran Vía, 57; Glorieta del Doctor Zubía, frente a Avenida de la Paz, 1-3; Plaza del Mercado; Gran Vía con la calle Daniel Trevijano; y Bretón de los Herreros;

La autorización de estas casetas, de hasta cuatro metros cuadrados cada una, conlleva también la obligación de las personas adjudicatarias de tomar las medidas necesarias para evitar que se ensucie la vía pública por su instalación y las zonas aledañas, conservándolas en perfectas condiciones, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública.

Las casetas garantizarán en todo momento el tránsito e itinerario peatonal en la zona en la que están instaladas, así como la seguridad del tráfico rodado, sin afectar a ningún tipo de señalización ni a la visibilidad de los pasos de peatones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  7. 7

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  8. 8 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  9. 9

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  10. 10 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Abiertos al público seis puestos de castañas asadas en Logroño

Abiertos al público seis puestos de castañas asadas en Logroño