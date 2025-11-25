Acompañantes para erradicar la lacra

Nuria Alonso Logroño Martes, 25 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Escuchar, respetar, validar, acompañar... Son todas acciones en positivo que mencionan los artífices de que las víctimas de violencia machista vean más cerca el fin del calvario. Estos profesionales inciden en lo inédito y traumático que resulta para las mujeres que quien más debiera haberlas cuidado, por compartir su vida, sea quien más daño les ha causado.

Caminar junto a las víctimas suscita aprendizajes que apuntan a un horizonte común: la necesidad de que recuperen la confianza. Hoy se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y Diario LA RIOJA ha conversado con diez expertos que explican cuáles son las principales pautas que guían su labor con las víctimas: lo que debería hacerse siempre, lo que nunca hay que hacer, y el aprendizaje que han extraído de su experiencia, condensado en las frases que se recogen sobre estas líneas. Los diez entrevistados exponen cómo esa compañía debe prestarse con empatía, con una actitud de espera comprensiva, siempre huyendo de la presión, el juicio de valor o la condescendencia.

Teléfono 016 número de atención a las víctimas de violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

Al maltrato se une en ocasiones la dependencia, la discapacidad, la pobreza, las adicciones y otras circunstancias que agravan la situación. Desde el ámbito de la justicia, la seguridad, la medicina, la psicología o los servicios sociales, los profesionales analizan el dolor soterrado que machaca a demasiadas mujeres y somete a muchas familias inmersas en una espiral de violencia de la que, con la ayuda de una red de apoyo, es posible escapar.

