Las apuestas decisivas que marcarán el futuro de la educación superior

La colaboración interuniversitaria resulta cada día más imprescindible, tanto entre universidades de un mismo país –públicas y privadas– como de universidades españolas con otras internacionales. Y el fruto de esa colaboración se ha plasmado en el noveno monográfico de Nueva Revista, Universidad 2025, coordinado por el presidente de UNIR, Rafael Puyol.

Precisamente, Puyol habla de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la universidad. «Hay algunas que no han alcanzado los niveles de digitalización necesarios y, por lo tanto, deben hacer una apuesta muy firme por lograr mejorar esa capacidad». Y además de acometer un trabajo más intensivo en esta área, también cree crucial la incorporación de la inteligencia artificial tanto a la docencia «como a la investigación, a la propia transferencia y a la gestión que realizan».

Todo ello, incidiendo en una enseñanza adaptada a las necesidades del mercado actual, «para que los estudiantes alcancen los niveles de empleabilidad suficientes». En este aspecto, aboga por «repensar los portfolios de títulos para adaptarlos a la nueva realidad económica y social que tenemos en nuestros países».

«Muchas universidades están desarrollando la formación híbrida, que va a ser la modalidad educativa del futuro» Rafael Puyol Presidente de UNIR

Rafael Puyol revela otros retos, como que la universidad española «no alcanza todavía los niveles adecuados de internacionalización» o la necesidad de apostar por la formación permanente, «cada día más necesaria».

Y, además, el presidente de UNIR desvela que «muchas universidades presenciales ya han incorporado a su oferta educativa títulos virtuales». En este sentido, señala que están desarrollando «lo que creo que va a ser la modalidad educativa del futuro, que es la formación híbrida, que lo que hace es coger lo mejor de la enseñanza presencial –como socializar con otros compañeros, asistir al campus, etc.– y combinarlo con una enseñanza virtual para determinadas asignaturas o prácticas». No obstante, es consciente de que el desarrollo de la enseñanza híbrida, la apuesta por la formación virtual o la incorporación de la inteligencia artificial demandan un gran esfuerzo tecnológico por parte de las universidades, que deberán, por tanto, llevar a cabo una fuerte inversión. «Habrá algunas cuya capacidad económica no sea suficiente, de ahí que deberían hacer una apuesta clara por establecer alianzas con otras universidades». Porque entiende que una pequeña «difícilmente podrá tener la oferta educativa o investigadora necesarias». Y esas alianzas pueden darse entre universidades públicas y privadas. «Es una de las cosas que tenemos que corregir; ahora mismo no existen demasiadas colaboraciones entre ambas».

La IA y su impacto en el cambio del modelo universitario En la presentación del noveno monográfico de Nueva Revista coincidieron Óscar García, rector de la Universidad Politécnica de Madrid; Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, y Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la transformación del modelo universitario. Fue García quien incidió en la importancia de integrarla en los planes de estudio, ya que «la IA generativa cambiará la manera de aprender del estudiante y la forma en la que el docente enseña». No obstante, los tres rectores estuvieron de acuerdo en la necesidad de promover y fomentar el pensamiento crítico para garantizar un uso adecuado de la misma. Goyache sostuvo que «la inteligencia artificial no puede alcanzar la profundidad intelectual de un profesional». En la misma línea se expresó Mendikoetxea, que dejó claro que «se necesitarán personas con capacidades superiores a la tecnología». Y si bien volvieron a coincidir en que la inteligencia artificial contribuirá a un aprendizaje personalizado, también en la relevancia de la ética en la IA. Ante los retos de la educación superior, que transita hacia una docencia más digital, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid opina que «los nuevos enfoques y cómo abordar estas nuevas formas de enseñar demuestran una transformación en la que todos estamos inmersos a distintos niveles» y en donde se debe encontrar un equilibrio «entre las habilidades y los contenidos sin perder calidad académica». En este sentido, García puso el foco en que «las herramientas tecnológicas no son útiles sin una base sólida de conocimiento», mientras que Goyache puso el énfasis en que la universidad «es mucho más que formar profesionales o investigadores. Formamos a ciudadanos y ciudadanas, con pensamiento crítico, que va más allá del currículum».