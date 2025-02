Sus señorías se resignan a la penuria para llegar a Madrid

Alberto Gil Logroño Sábado, 22 de febrero 2025, 19:34 Comenta Compartir

Por aire o por tierra no es sencillo llegar a Madrid desde La Rioja. Los saben los riojanos que, en muchas ocasiones, siguen utilizando su propio vehículo bien por falta de frecuencias bien por la incertidumbre de retrasos en los transportes colectivos. Incluso, en el caso del aeropuerto, por el riesgo de cancelaciones de vuelos como el pasado lunes. Y, como riojanos que son, lo saben también los parlamentarios en las Cortes.

¿Como viajan a Madrid sus señorías? No hay fórmula fija, así que no puede hablarse de una medio de transporte dominante, sino que cada uno utiliza diferentes opciones. Los parlamentarios nacionales, como es lógico, tienen lo viajes pagados, pero se hace por billete finalista. Es decir, no tienen una cantidad asignada para viajes, sino que pasan los tickets de los billetes en el medio de locomoción que elijan, incluido el vehículo propio (en este caso se paga a 26 céntimos por kilómetro). La mejor conexión, por frecuencias diarias, son los autobuses con las compañías Alsa (por Soria) y PLM (por Burgos), aunque es una alternativa prácticamente residual para los diputados y senadores.

Desde Calahorra –Elisa Garrido (diputada por el PSOE) y Luis Martínez Portillo (senador por el PP)– son habituales del tren dada la mayor cercanía con la capital aragonesa: «A veces voy a Zaragoza en coche y de allí cojo el AVE pero muchas otras aprovecho los Alvia de Castejón o de Tudela a los que llego en cercanías desde Calahorra», explica Garrido. La diputada confirma que suele coincidir en los viajes con compañeros navarros y aragoneses: «Sí, los viajes son un tema recurrente de conversación», aunque la diputada señala que «normalmente todo el mundo se queja, esté realmente bien o mal comunicado. Entiendo que en La Rioja hay que mejorar los trenes, pero en mi caso me suelo apañar bien».

Su convecino Martínez Portillo es también usuario de tren, pero no confía en los cercanías ni en el Alvia diario directo de Logroño, que pasa y para en Calahorra: «Voy a Zaragoza en coche y, de ahí, en AVE. Las frecuencias son prácticamente cada hora, con lo que vayas temprano o termines tarde siempre hay opciones».

Portillo indica que «no me fío del avión, porque solo hay una ida y una vuelta y, además dependes de la meteorología. En cuanto al tren directo, hay uno que llega a Madrid a las 11 horas y sale a las 18, pero por la mañana ya suele ser tarde y por la tarde muchas veces es pronto».

El senador señala que «el problema no es nuestro, de los políticos, sino del conjunto de los riojanos porque no estamos bien comunicados y necesitamos más frecuencias de tren para no seguir dependiendo del coche». «Por ejemplo –continúa– el otro día una compañera de Orense llegó una hora antes a su casa saliendo a la misma hora de Madrid que yo a Calahorra tras el AVE y el coche en Zaragoza».

El avión

Prácticamente todos han usado los vuelos en alguna ocasión. Es el medio de transporte más habitual para Raúl Díaz (diputado del PSOE): «Aunque también uso buses si no cuadran las horas, e incluso el vehículo particular por si se complican los horarios, suelo volar de Agoncillo o de Pamplona, mitad y mitad, para ir y volver a Madrid. La verdad es que hasta ahora no había tenido incidencias pero el pasado lunes se suspendió el vuelo y me vi afectado, pero también es algo que me ha pasado en Pamplona y he tenido que ir a Bilbao a coger un vuelo alternativo». Díaz señala que «es evidente que es un fastidio cuando en el aeropuerto se suspenden o retrasan los vuelos, pero no sólo pasa en La Rioja, sino también en Pamplona o Vitoria».

Carlos Yécora, senador popular que también trabaja para Génova de forma que no son pocas las veces que viaja con Feijóo, no pudo volar tampoco el pasado lunes: «Suelo usar el avión y por casualidad, miré el correo a las 12.23 de la noche del pasado domingo y me advertían de la suspensión del vuelo». «No entiendo –continúa– cómo no avisan antes e incluso por el móvil, que todo el mundo mira».

Raúl Díaz (PSOE) y Carlos Yécora (PP) no pudieron volar el pasado lunes de Agoncillo, aunque fue la primera vez que les pasó

Yécora buscó un AVE alternativo para llegar a primera hora a Madrid en Zaragoza: «Tenía que viajar a Murcia para encontrarme con Feijóo y para ello debía estar en Madrid temprano. A la 1.15 cerré el billete de AVE y me levanté a las 4 para llegar a Delicias y tomar el AVE a las 7». «El martes, sin embargo, perdí el tren de vuelta porque se había retrasado el de Murcia a Madrid».

Quien no se fía ni de los aviones ni de la puntualidad del Alvia que conecta Logroño con Madrid es el diputado popular Javier Merino: «Es un poco paliza pero yo voy en coche particular, por Soria casi siempre, con la suerte de que hay parking en el Congreso y vas de garaje a garaje. Hago unos 5.000 kilómetros al mes pero no puedo depender de comunicaciones que no son buenas ni garantizan horarios». «Normalmente –agrega– voy a Madrid los lunes por la tarde y vuelvo los jueves por la tarde, o por la noche si alguna comisión se alarga».

Merino confirma también que los viajes son tema habitual de conversación entre diputados: «Creo que extremeños y riojanos somos los peor comunicados del país. A mí me gustaría ir en tren, porque puedes trabajar mientras viajas, pero no me da garantías porque hay pocas frecuencias y habituales retrasos».

Concha Andreu, expresidenta regional y senadora del PSOE, cree que las comunicaciones no son tan malas, salvo en el caso ferroviario: «Hay un problema histórico con el tren pero cuando gobernamos se avanzó bastante en desarrollar la alta velocidad de Logroño a Zaragoza e incluso en buscar una alternativa al problema del trazado de La Rioja Alta». «Lógicamente –continúa– eso va para largo, porque no había nada hecho, así que, mientras tanto, apoyamos que haya más frecuencias en La Rioja y ya lo hemos hecho en las Cortes con la propuesta del Ministerio para poner un nuevo tren por Miranda». «También nos gustaría algún tren más con Galicia, como había antes para conectar con el oeste. De momento, por los contactos que tenemos con el Ministerio, están empezando a llegar máquinas, que faltaban para aumentar las frecuencias y mejorar los actuales convoyes, con lo que la cosa puede mejorar en los próximos meses». Por lo demás, Andreu señala que «por carretera las opciones no son malas, tampoco en autobuses y, en cuanto al avión, ahí está». La senadora señala que no tiene un medio de transporte preferido: «He utilizado de todo: el vehículo propio hasta Madrid o hasta Zaragoza para coger el AVE, el tren Alvia directo, también el avión en ocasiones e incluso el autobús porque, si bien los plenos sí están preestablecidos, las comisiones no y se necesita flexibilidad».

Mar San Martín (senadora del PP) suele viajar a Zaragoza en vehículo particular y, de ahí, utilizar el AVE, en ocasiones con otros compañeros/as:«El coche no es cómodo ni sostenible y antes viajaba en el Alvia de las 7.30 pero enganché tres viajes seguidos con retrasos y ya prefiero no arriesgar», indica San Martín. «Necesitamos más conexiones con Zaragoza, como ha pedido Capellán, y así se lo recordamos al Gobierno con interpelaciones y preguntas sobre cómo van las promesas de mejorar frecuencias y trenes».

San Martín apunta además a la calidad de los Alvia que pasan por La Rioja: «Son coches muy viejos, incluso sin cargadores para móviles o portátiles». En cuanto al aeropuerto insiste en la declaración como Obligación de Servicio Público para la infraestructura: «Más de lo mismo, lo pedimos como mociones, proposiciones... pero ahí seguimos».

Por último, Mar Cotelo (senadora autonómica) compatibiliza la Cámara Alta con el Parlamento riojano: «A veces votamos los miércoles en el Senado y el jueves en la Cámara riojana, con lo que hay que afinar tiempos». «Como mis compañeros [Mar San Martín y Martínez Portillo] suelo ir a Zaragoza en coche y, de allí, el AVE». «El Alvia sólo hay uno, son unas 4 horas de trayecto y suele retrasarse, por lo que necesitamos más frecuencias y más fiables». Cotelo no duda de que las comunicaciones no son buenas: «Estando a 350 kilómetros de Madrid empleas un mínimo de 3,5 horas. Creo que seremos la región peor comunicada con la capital en esta relación entre distancia y tiempo».

