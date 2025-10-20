La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez

Diego Marín A. Logroño Lunes, 20 de octubre 2025, 07:24 Comenta Compartir

En el coqueto cementerio de Nestares, junto a la ermita de la Virgen del Manojar y en las faldas de la Sierra de Moncalvillo, hay un único panteón. En una de sus dos lápidas, de 1857, se informa de que allí descansan los restos mortales del matrimonio formado por Manuel Jiménez Sáenz del Prado e Ignacia Jiménez Jiménez, y la hija de estos, Rafaela Jiménez. Son los abuelos paternos y la tía del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. La triple tumba va a ser rehabilitada por el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico del Gobierno de La Rioja.

La idea parte del Ayuntamiento de Nestares, que solicitó una subvención a la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud para arreglar el sepulcro y le fue concedida con un 40% del total presupuestado. «Como solo nos daban parte, y era mucho dinero, no pudimos asumir el resto», reconoce Francisco Javier Hurtado, alcalde de Nestares. Ante esta situación, Patrimonio asumió el proyecto, cuyo coste, 20.897,46 euros, cubrirá íntegramente el Ejecutivo regional.

«La actuación se encamina a recuperar el estado original del panteón, reparando sus elementos constructivos y empleando materiales ya presentes en el mismo», explica la Consejería. El proyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Patrimonio y se ha solicitado la licencia y disponibilidad del Consistorio camerano para desarrollar la obra. «Lo que queremos es que la gente se entere de que aquí están los abuelos de Juan Ramón Jiménez. La tumba tiene un montón de años y está desarmada», expone Hurtado. Las grietas sobre un panteón de casi 200 años empiezan a ser preocupantes, aunque tanto o más preocupa que apenas se conozcan ni se recuerden a los antepasados riojanos de uno de los cinco españoles galardonados con el premio Nobel de Literatura.

Víctor Jiménez, padre del autor de 'Platero y yo', nació en Nestares el 12 de abril de 1827 y a mediados del siglo XIX, igual que otros cameranos, como sus hermanos, emigró al sur y se estableció en Moguer en 1861. De hecho, el principal motivo de su traslado fue hacerse cargo del negocio de su fallecido hermano Eustaquio, comerciante de vinos, vinagre y aguardiente. La familia prosperó con la empresa fundada por otro camerano que había emigrado antes que ellos a Huelva, Ramón Rodríguez, de manera que Francisco Jiménez llegó a ser alcalde de Huelva y Gregorio Jiménez fue benefactor del colegio de Nestares, ambos tíos de Juan Ramón.

De los seis hermanos del padre del Nobel, solo una, Bibiana, permaneció en Nestares, donde se casó con Isidoro Rodríguez y tuvo hijos, pero no hay constancia de descendientes, actualmente, en La Rioja. Uno de los hijos de Isidoro y Bibiana, Anastasio Rodríguez Jiménez, llegó a ser socio de la citada y próspera empresa, por lo que es posible que la familia emigrara también a Moguer.

«Aquí ya no queda nadie. Cuando el padre marchó a Moguer aquí ya no quedó nadie de la familia», recuerda Francisco Javier Hurtado. Solo consta una visita de Juan Ramón Jiménez, acompañado de su esposa Zenobia Camprubí, a la entonces provincia de Logroño. Fue en 1924, y aunque parece que acudieron a Torrecilla en Cameros y a la capital, no queda claro si llegaron a Nestares, aunque, por cercanía, es difícil no imaginarlo, al menos.

«Valioso reconocimiento»

Desde la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez celebran la inminente rehabilitación y la consideran «un valioso reconocimiento a los orígenes riojanos de la familia Jiménez Jiménez» y señala el estudio 'De Nestares a Moguer' realizado por la doctora en Historia María Antonia Moreno Flores. Antes ya documentó Antonio Campoamor en 'Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Años españoles (1881-1936)' que el escritorera hijo del camerano Víctor Jiménez, segundo de siete hermanos, todos naturales de Nestares. Allí volvieron en 1860 Víctor y Eustaquio, cuando ya habían emigrado, «a cumplir con un triste y honroso deber: comprar la mejor parcela del cementerio y levantar en ella un sencillo cenotafio en donde dieron cristiana sepultura a sus padres y a su hermana Rafaela, muerta el 20 de septiembre de 1856, a la edad de 12 años».

En cualquier caso, la rehabilitación de la sepultura familiar se aplaude desde la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez: «Celebramos esta iniciativa que honra la memoria de los antepasados de Juan Ramón Jiménez y que permitirá mantener vivo el recuerdo de sus raíces riojanas, esenciales para comprender la dimensión humana y familiar del autor». Por otra parte, para la Fundación Juan Ramón Jiménez de Florida (EE UU), rehabilitar el panteón familiar de Nestares «es un acto de memoria que restituye al poeta su geografía completa» y «significa reconocer esa raíz septentrional, austera y laboriosa que también forjó carácter».

